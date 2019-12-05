«Забудовники будуть піднімати ціни на житло», – Андрій Разумовський

Ціни на житло будуть зростати, адже на це є ряд об’єктивних причин. По-перше, це стрімке зростання собівартості будматеріалів і потреба підвищувати зарплати. По-друге, на це впливає вливання великих коштів в розвиток світової економіки, яке відбувається після коронакризи в багатьох країнах.Таку позицію висловив директор Будівельної компанії «Інвестор»під час«Забудовники будуть піднімати ціни, і для цього є об’єктивні причини. Той, хто цього не зробить – або не вміє рахувати собівартість, або це якась спекуляція», – переконаний він.Однією із основних причин називає стрімке зростання цін на будівельні матеріали і відповідно – підняття собівартості збудованого. Наприклад, на арматуру у порівнянні з минулим роком ціна піднялася майже на 115%, на металочерепицю – на 195%, на труби – на 97% і т.д.Також на ціни на житло впливає ріст заробітної плати, підвищення «мінімалки» і потреба платити будівельникам конкурентні зарплати в Україні, щоб вони не їхали на заробітки в Європу.«У таких країнах, як, наприклад, Італія чи Іспанія, де, здавалося б, після важкої хвилі коронавірусу, житло мало б суттєво подешевшати, насправді ціна на нього виросла на відсотків 50 чи 60 від докоронавірусної. В Україні ж ціна на нерухомість до кінця року, як кажуть всі лідери ринку, зросте ще на 20%, хоча на 20% вже зросла», – розповідає Андрій Разумовський.Причина цього - вливання великих грошей для підтримки економіки.«У світі прийняли програми підтримки на 13 трильйонів доларів. Польща, наприклад, спрямувала 700 мільярдів євро у програму розвитку і підтримки. Це спровоковує певний світовий ріст вартості матеріалів. У мене є товариш, який займається імпортом товарів з Китаю. Він каже, що сьогодні доставка контейнера з 2 тисяч доларів виросла до 12. Можливо, це пікове навантаження, бо всі активізувалися після коронакризи та згодом і збалансується», – розповідає забудовник.Ще одна ймовірна причина, яка в Україні може вплинути на вартість житла - ринок землі, який стартував якраз 1 липня.«Загалом я вважаю, що купити дешеве житло – неправильно. Бо це має бути помешкання, яке може максимально задовольнити потреби конкретного покупця. Коли мені телефонують і запитують: «Андрію, скільки у вас коштує однокімнатна квартира», я відповідаю, що так некоректно запитувати і порівнюю із запитанням про те, скільки коштує автомобіль. Вони ж бувають різні, як і квартири», – каже Андрій Разумовський.