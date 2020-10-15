Як «Луцьктепло» «вибиває» борги
Сьогодні, 10:26
Розповіли про стан ведення претензійно-позовної роботи ДКП «Луцьктепло» із боржниками.
Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський зазначив, що для стягнення боргів надсилають спеціальні листи, доставляють претензії безпосередньо за місцем проживання, опубліковують повідомлення про вимогу погашення заборгованості через засоби масової інформації та офіційний сайт підприємства, застосовують реструктуризацію, ведуть роботу з мешканцями безпосередньо в дворах, розміщують перелік боржників на сайті підприємства, на під’їздах. У разі непогашення боргів готують матеріали до суду.
До того ж, із 1 липня спільно з муніципальним центром здійснюють автоматичний додзвін до боржників.
На сьогодні «Луцьктепло» уже має ухвали судів на стягнення 6 мільйонів гривень з боржників. Загалом борги населення складають 132 мільйони, юридичних осіб – 13 мільйонів. Іван Скорупський висловив сподівання, що ситуація покращиться після прийнятого рішення про автоматичне списання боргів із карток громадня.
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Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський зазначив, що для стягнення боргів надсилають спеціальні листи, доставляють претензії безпосередньо за місцем проживання, опубліковують повідомлення про вимогу погашення заборгованості через засоби масової інформації та офіційний сайт підприємства, застосовують реструктуризацію, ведуть роботу з мешканцями безпосередньо в дворах, розміщують перелік боржників на сайті підприємства, на під’їздах. У разі непогашення боргів готують матеріали до суду.
До того ж, із 1 липня спільно з муніципальним центром здійснюють автоматичний додзвін до боржників.
На сьогодні «Луцьктепло» уже має ухвали судів на стягнення 6 мільйонів гривень з боржників. Загалом борги населення складають 132 мільйони, юридичних осіб – 13 мільйонів. Іван Скорупський висловив сподівання, що ситуація покращиться після прийнятого рішення про автоматичне списання боргів із карток громадня.
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