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Скандальному бару в Луцьку дали «випробувальний термін»

Скандальному бару в Луцьку дали «випробувальний термін»
У Луцьку погодили режим роботи скандально відомому бару «Стара Підкова», що відомий як «Техас».

Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, до мерії звернулася підприємиці стосовно встановлення режиму роботи на 2021 рік для бару «Стара Підкова», що на вулиці Данила Галицького, 1А.

«Не працював у нас цей бар довгий час. Зараз хочуть відновити роботу. Пропоную дати випробувальний строк, подивитися, яким чином буде здійснюватися діяльність, а тоді вирішити – продовжити чи не продовжити режим роботи», - сказав мер міста Ігор Поліщук.

Тож поки лише до 30 вересня встановили режим роботи бару у період з 20.00 до 04.00.

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Теги: Стара Підкова, Луцьк, режим
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