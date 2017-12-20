Скандальному бару в Луцьку дали «випробувальний термін»
Сьогодні, 10:59
У Луцьку погодили режим роботи скандально відомому бару «Стара Підкова», що відомий як «Техас».
Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, до мерії звернулася підприємиці стосовно встановлення режиму роботи на 2021 рік для бару «Стара Підкова», що на вулиці Данила Галицького, 1А.
«Не працював у нас цей бар довгий час. Зараз хочуть відновити роботу. Пропоную дати випробувальний строк, подивитися, яким чином буде здійснюватися діяльність, а тоді вирішити – продовжити чи не продовжити режим роботи», - сказав мер міста Ігор Поліщук.
Тож поки лише до 30 вересня встановили режим роботи бару у період з 20.00 до 04.00.
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Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, до мерії звернулася підприємиці стосовно встановлення режиму роботи на 2021 рік для бару «Стара Підкова», що на вулиці Данила Галицького, 1А.
«Не працював у нас цей бар довгий час. Зараз хочуть відновити роботу. Пропоную дати випробувальний строк, подивитися, яким чином буде здійснюватися діяльність, а тоді вирішити – продовжити чи не продовжити режим роботи», - сказав мер міста Ігор Поліщук.
Тож поки лише до 30 вересня встановили режим роботи бару у період з 20.00 до 04.00.
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