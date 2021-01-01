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Суд визнав луцький завод банкрутом

Суд визнав луцький завод банкрутом
Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №904/6691/20).

Про це повідомляє Finbalance.

20 квітня 2021 року суд затвердив реєстр вимог кредиторів компанії на 6,7 млрд грн. Так, підприємство заборгувало:

- Укрексімбанку - на 1,64 млрд грн (з яких 748 млн грн - як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника; 894,1 млн грн - 4 черга; 0,16 млн грн - 6 черга);

- UniCredit Bank AG - 1,78 млрд грн (з яких 1,53 млрд грн - як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника; 70,45 млн грн - 4 черга; 177,5 млн грн - 6 черга);

- “Міжнародному інвестиційному банку” - 181,6 млн грн (як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника;

- “Саревін Інвестментс ЛТД” - 2,35 млрд грн (4 черга);

- ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "БРІЗ" від імені якого діє ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз" - 385,8 млн грн (4 черга);

- ТОВ "Автомобільна група "Богдан" - 349,8 млн грн (4 черга);

- ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк" - 5,9 млн грн (4 черга);

Як відомо, корпорація "Богдан" — автомобілебудівна корпорація, один з основних операторів автомобільного ринку України. Заводи компанії розташовані у Луцьку та Черкасах.



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Теги: Луцьк, банкрут
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