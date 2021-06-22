На проспекті Волі у Луцьку облаштують спортивний майданчик
Сьогодні, 11:50
У Луцьку на проспекті Волі, 9 капітально відремонтують спортивний майданчик.
Відповідні торги оголосили через платформу ProZorro.
Відповідно до технічного завдання, на майданчику розберуть покриття, огорожу, проведуть мощення, влаштування основ, покриття з гумового грануляту, гранул кольорового каучуку та поліуретану, намалюють розмітку, встановлять баскетбольний щит та кільце, футбольні ворота, волейбольну сітку, облаштують огорожу.
Роботи повинні завершити до 15 грудня цього року. Очікувана вартість - 1 423 420 гривень.
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Відповідні торги оголосили через платформу ProZorro.
Відповідно до технічного завдання, на майданчику розберуть покриття, огорожу, проведуть мощення, влаштування основ, покриття з гумового грануляту, гранул кольорового каучуку та поліуретану, намалюють розмітку, встановлять баскетбольний щит та кільце, футбольні ворота, волейбольну сітку, облаштують огорожу.
Роботи повинні завершити до 15 грудня цього року. Очікувана вартість - 1 423 420 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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