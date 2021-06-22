На проспекті Волі у Луцьку облаштують спортивний майданчик





Відповідні торги оголосили через платформу



Відповідно до технічного завдання, на майданчику розберуть покриття, огорожу, проведуть мощення, влаштування основ, покриття з гумового грануляту, гранул кольорового каучуку та поліуретану, намалюють розмітку, встановлять баскетбольний щит та кільце, футбольні ворота, волейбольну сітку, облаштують огорожу.



Роботи повинні завершити до 15 грудня цього року. Очікувана вартість - 1 423 420 гривень.

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