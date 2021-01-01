На Волині у ставку потонула 2-річна дитина





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Вчора, 7 липня, близько 21 години правоохоронці отримали повідомлення, що у ставку потонув хлопчик.



Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Фото - ілюстративне

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