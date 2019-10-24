Знайшли зниклу 15-річну дівчину з Володимира-Волинського

Олену Мельничук з Володимира-Волинського.



Повідомлення від рідних



Сьогодні, 8 липня, дівчину знайшли. Її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.



До правоохоронців зателефонував чоловік, який впізнав дівчину, інформацію про розшук якої бачив, та повідомив про її місцезнаходження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці відшукали зниклу 15-річнуз Володимира-Волинського.Повідомлення від рідних про її зникнення до поліції надійшло 7 липня. Сьогодні, 8 липня, дівчину знайшли. Її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Про цеповідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.До правоохоронців зателефонував чоловік, який впізнав дівчину, інформацію про розшук якої бачив, та повідомив про її місцезнаходження.

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