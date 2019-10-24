вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли зниклу 15-річну дівчину з Володимира-Волинського

Знайшли зниклу 15-річну дівчину з Володимира-Волинського
Правоохоронці відшукали зниклу 15-річну Олену Мельничук з Володимира-Волинського.

Повідомлення від рідних про її зникнення до поліції надійшло 7 липня.

Сьогодні, 8 липня, дівчину знайшли. Її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.

До правоохоронців зателефонував чоловік, який впізнав дівчину, інформацію про розшук якої бачив, та повідомив про її місцезнаходження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олена Мельничук, знайшли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли зниклу 15-річну дівчину з Володимира-Волинського
Сьогодні, 21:20
Медики Волині отримали нові карети «швидкої»: санітарний транспорт усіх районів - повністю оновлено
Сьогодні, 21:12
Деякі країни відкрили свої кордони для вакцинованих CoronaVac українців: куди можна полетіти
Сьогодні, 20:35
Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла
Сьогодні, 20:12
Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 9 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому. ОНОВЛЕНО У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому. ОНОВЛЕНО
01 березень, 12:25
Знайшли 15-річного волинянина, який пішов з дому Знайшли 15-річного волинянина, який пішов з дому
24 жовтень, 2019, 20:01
78-річну волинянку, яка зникла дорогою до синів, знайшли без коней та пам'яті 78-річну волинянку, яка зникла дорогою до синів, знайшли без коней та пам'яті
01 липень, 2019, 12:10
Знайшовся лучанин, який зник на «Ягодині» Знайшовся лучанин, який зник на «Ягодині»
26 вересень, 2016, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
07 липень, 09:30
 1
Знайшли зниклу 15-річну дівчину з Володимира-Волинського
Сьогодні, 21:20
 0
Медики Волині отримали нові карети «швидкої»: санітарний транспорт усіх районів - повністю оновлено
Сьогодні, 21:12
 0
Деякі країни відкрили свої кордони для вакцинованих CoronaVac українців: куди можна полетіти
Сьогодні, 20:35
 0
Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8