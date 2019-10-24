Знайшли зниклу 15-річну дівчину з Володимира-Волинського
Сьогодні, 21:20
Правоохоронці відшукали зниклу 15-річну Олену Мельничук з Володимира-Волинського.
Повідомлення від рідних про її зникнення до поліції надійшло 7 липня.
Сьогодні, 8 липня, дівчину знайшли. Її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
До правоохоронців зателефонував чоловік, який впізнав дівчину, інформацію про розшук якої бачив, та повідомив про її місцезнаходження.
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Повідомлення від рідних про її зникнення до поліції надійшло 7 липня.
Сьогодні, 8 липня, дівчину знайшли. Її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
До правоохоронців зателефонував чоловік, який впізнав дівчину, інформацію про розшук якої бачив, та повідомив про її місцезнаходження.
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