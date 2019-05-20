У Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили тіло жінки.ФОТО
Сьогодні, 22:03
Сьогодні, 11-го липня, близько 18:40 у Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили труп жінки. Її особу встановили завдяки коментарям очевидців в інтернеті.
Інформує Твій Володимир.
Деякий час ім’я загиблої було невідомим. Однак її особу встановили завдяки коментарям очевидців.
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Інформує Твій Володимир.
Деякий час ім’я загиблої було невідомим. Однак її особу встановили завдяки коментарям очевидців.
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