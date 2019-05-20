вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили тіло жінки.ФОТО

У Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили тіло жінки.ФОТО
Сьогодні, 11-го липня, близько 18:40 у Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили труп жінки. Її особу встановили завдяки коментарям очевидців в інтернеті.

Інформує Твій Володимир.

Деякий час ім’я загиблої було невідомим. Однак її особу встановили завдяки коментарям очевидців.
У Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили тіло жінки.ФОТО
У Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили тіло жінки.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тіло жінки, пляж, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили тіло жінки.ФОТО
Сьогодні, 22:03
У Луцьку на мості через Стир утворилося провалля.ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
Дуда у річницю Волинської трагедії закликав до добрих стосунків з Україною «на основі правди»
Сьогодні, 21:19
У Ковелі злодій викрав з церкви велосипед. ВІДЕО
Сьогодні, 20:44
Повідомили, коли в Україні з'явиться вакцина Janssen
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Повідомили, коли облаштують пляж у місті на Волині Повідомили, коли облаштують пляж у місті на Волині
20 травень, 2019, 18:31
У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО
09 липень, 23:25
На Волині розшукують неповнолітню дівчину На Волині розшукують неповнолітню дівчину
07 липень, 22:13
Волинські монастирі – серед найпопулярніших місць паломництва в Україні Волинські монастирі – серед найпопулярніших місць паломництва в Україні
07 липень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили тіло жінки.ФОТО
Сьогодні, 22:03
 0
У Луцьку на мості через Стир утворилося провалля.ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
 0
Дуда у річницю Волинської трагедії закликав до добрих стосунків з Україною «на основі правди»
Сьогодні, 21:19
 0
У Ковелі злодій викрав з церкви велосипед. ВІДЕО
Сьогодні, 20:44
 0
Повідомили, коли в Україні з'явиться вакцина Janssen
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8