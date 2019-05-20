У Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили тіло жінки.ФОТО





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Деякий час ім’я загиблої було невідомим. Однак її особу встановили завдяки коментарям очевидців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 11-го липня, близько 18:40 у Володимирі-Волинському на дитячому пляжі виявили труп жінки. Її особу встановили завдяки коментарям очевидців в інтернеті.Інформує Твій Володимир Деякий час ім’я загиблої було невідомим. Однак її особу встановили завдяки коментарям очевидців.

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