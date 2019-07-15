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Водій, який «влетів» у піцерію у Луцьку, був тверезим – поліція

Водій, який «влетів» у піцерію у Луцьку, був тверезим – поліція
Водій автомобіля Mercedes-Benz, який на швидкості в'їхав у піцерію «Фелічіта», був тверезим.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли в секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня в обласному центрі Волині автомобіль втаранився у будівлю піцерії на вулиці Стрілецькій. Тоді 37-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався із керуванням та в’їхав у приміщення піцерії. Внаслідок цього – водій та 34-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, для надання медичної допомоги їх доставили до лікарні.

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Теги: Луцьк, ДТП, піцерія, Фелічіта
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