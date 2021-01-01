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Під час руху загорівся вагон потяга «Одеса-Ковель»

Під час руху загорівся вагон потяга «Одеса-Ковель»
У понеділок, 12 липня, в одному з вагонів поїзда "Одеса-Ковель" відбулося загоряння.

Подія сталася, коли потяг рухався в північній частині Одеської області, пише Думская.

До гасіння вогню залучили сили пожежної команди поїзда.

"Загоряння у вагоні змогли загасити власними силами ще до приїзду рятувальників", – уточнили в ДСНС Одеської області.

Як повідомили рятувальники, в результаті пожежі постраждалих немає.

Вагон, де сталося загоряння, відчепили, і поїзд продовжив рух. В "Укрзалізниці" проведуть власне розслідування. Причини пожежі встановлюють.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: потяг, загорання, Одеса-Ковель
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