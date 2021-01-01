Під час руху загорівся вагон потяга «Одеса-Ковель»





Подія сталася, коли потяг рухався в північній частині Одеської області, пише Думская.



До гасіння вогню залучили сили пожежної команди поїзда.



"Загоряння у вагоні змогли загасити власними силами ще до приїзду рятувальників", – уточнили в ДСНС Одеської області.



Як повідомили рятувальники, в результаті пожежі постраждалих немає.



Вагон, де сталося загоряння, відчепили, і поїзд продовжив рух. В "Укрзалізниці" проведуть власне розслідування. Причини пожежі встановлюють.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 12 липня, в одному з вагонів поїзда "Одеса-Ковель" відбулося загоряння.Подія сталася, коли потяг рухався в північній частині Одеської області, пише Думская.До гасіння вогню залучили сили пожежної команди поїзда."Загоряння у вагоні змогли загасити власними силами ще до приїзду рятувальників", – уточнили в ДСНС Одеської області.Як повідомили рятувальники, в результаті пожежі постраждалих немає.Вагон, де сталося загоряння, відчепили, і поїзд продовжив рух. В "Укрзалізниці" проведуть власне розслідування. Причини пожежі встановлюють.

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