Де на Волині і на яку зарплату шукають працівників у сфері торгівлі. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 10:15
Наразі працівники у сфері торгівлі потрібні у Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському. Пропонують оплату від 10 до 18 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
В обласному центрі Волині на зарплату 10 тисяч гривень шукають менеджера зі збуту. В його обов'язки входить залучення нових клієнтів, пошук, ведення з ними переговорів, спілкування по телефону, прийом дзвінків та обробка замовлень, збільшення обсягів продажу (щомісяця на 10-20%), ведення встановленої звітності, підбір автозапчастин і прорахунок вартості з доставкою. (0332) 72-82-89.
Запрошують на роботу менеджера зі збуту, якому готові платити 12 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст буде підбирати та продавати клієнтам автомобілі б/в, шукати та розширювати базу клієнтів, виконувати планові показники, проводити тест-драйви. (0332) 72-82-89.
Є пропозиція для менеджера зі збуту, який повинен працювати з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), готувати документи до торгів та супроводжувати продажі. Заробітна плата - 14 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду обов'язково має бути впевненим користувачем ПК. (0332) 72-82-89.
Для відвідування торгівельних точок, викладення товару, контролю цінніків, забезпечення розміщення асортименту відповідно до стандартів мерчендайзингу, відстеження динаміки продажів та виконання корпоративних прав потрібен мерчендайзер у ТМ "Петровская Слобода" (Food Empire Company). Йому пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. (0332) 72-82-89.
Готові взяти на роботу двох мерчендайзерів, які будуть займатися викладкою та розміщенням ассортименту продукції (кондитерська корпорації "ROSHEN"), обклейкою рекламними матеріалами обладнання в торгових точках згідно із стандартами, формуванням додаткових місць продажів. Оплата - 10 тисяч гривень. (0332) 72-82-89.
На зарплату 15 тисяч гривень є вакансія для торговельного агента. Обов'язки: вести переговори щодо укладання угод купівлі-продажу товарів від імені підприємства, відвідувати торгові точки відповідно до маршрутів та графіків, приймати замовлення на продукцію і організовує її продаж, виконувати плани роботи на день, тиждень, місяць. (0332) 72-82-89.
Шукають торговельного представника, який буде працювати з клієнтською базою, формувати замовлення, відвідувати ТРТ, розширювати асортимент в ТТ, шукати нових клієнтів, контролювати клієнтську заборгованость. Зароьбітна плата - 12 тисяч гривень. Потрібно мати власне авто. (0332) 72-82-89.
Для організації ефективної роботи з клієнтами (напої, пиво), пошуку нових клієнтів, розвитку території, контролю дебіторської заборгованості, обліку, контролю тари і обладнання, активної участі в навчальних програмах візьмуть на роботу двох торговельних представників. Їм обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Обов'язковою є наявність власного авто. (0332) 72-82-89.
На зарплату 18 тисяч гривень потрібен торговельний представник ковбасних виробів з власним авто. В його обов'язки входить виконання плану продажів, робота з дебіторською заборгованістю, контроль дебіторської заборгованості, проведення переговорів з клієнтами, ведення звітної документації. (0332) 72-82-89.
Запрошують на роботу двох продавців продовольчих товарів, якы будуть обслуговувати покупців на касі, розкладати товари в торговому залі, контролювати терміни придатності, чистоту і актуальність цінників на товарах. Оплата - 10 тисяч гривень. Потрібне знання 1С бухгалтерії. (0332) 72-82-89.
Для консультацій та розрахунку клієнтів шукають продавця непродовольчих товарів. Йому обіцяють винагороду у розмірі 12 тисяч гривень. Графік роботи: у вівторок-неділю 7.30 до 16 години.
У селі Рованці Луцького району є пропозиція для продавця продовольчих товарів, якому платитимуть 12 тисяч гривень на місяць. Працівник повинен приймати, викладати та продавати продукти. Вимагають досвід роботи. Забезпечують довіз після роботи. (0332) 71 95 06 (Іванна Михайлівна).
У Ковелі готові взяти на роботу менеджера в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, який має знати номенклатури продовольчих товарів та мати досвід роботи з програмою 1С Бухгалтерія. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
На зарплату 10 тисяч гривень є вакансія для менеджера зі збуту. Він повинен підбирати та продавати запчастини для клієнтів, виконувати план продажу. Потрібно знати будову автомобіля, базові знання польської мови, навики роботи з ПК та досвід роботи в сфері продажу автозапчастин. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Для моніторингу та закупівлі матеріалів потрібні два менеджери з постачання. Оплата - 16 тисяч гривень. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Візьмуть на роботу торговельного представника, який буде активно продавати продукти харчування та працювати з дебіторською заборгованістю. Спеціалісту готові платити 15 тисяч гривень. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
На зарплату 10 тисяч гривень є пропозиція для торговельного представника. Обов'язки: реалізація планів компанії з продажу (промислова група - кухонне приладдя, посуд), робота з клієнтською базою, розвиток території дистрибуції, пошук та підключення нових клієнтів, контроль своєчасного погашення дебіторської заборгованості клієнтів. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
У Володимирі-Волинському шукають менеджера зі збуту, якому пропонують оплату у розмірі 15 тисяч гривень на місяць. Він буде збувати м'ясну продукцію у торгових точках Володимира-Волинського та Нововолинська, шукати нових клієнтів, контролювати дебіторську заборгованость. Обов'язковою є наявність власного автомобіля, посвідчення водія категорії В. Амортизацію автомобіля та пальне відшкодовують. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
Є вакансія для менеджера зі збуту. Зарплата - 10 тисяч гривень на місяць. Працівник буде продавати інструменти та обладнання, переважно деревообробної промисловості. (03342) 2-05-26
(Малюта Зінаїда Федорівна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
В обласному центрі Волині на зарплату 10 тисяч гривень шукають менеджера зі збуту. В його обов'язки входить залучення нових клієнтів, пошук, ведення з ними переговорів, спілкування по телефону, прийом дзвінків та обробка замовлень, збільшення обсягів продажу (щомісяця на 10-20%), ведення встановленої звітності, підбір автозапчастин і прорахунок вартості з доставкою. (0332) 72-82-89.
Запрошують на роботу менеджера зі збуту, якому готові платити 12 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст буде підбирати та продавати клієнтам автомобілі б/в, шукати та розширювати базу клієнтів, виконувати планові показники, проводити тест-драйви. (0332) 72-82-89.
Є пропозиція для менеджера зі збуту, який повинен працювати з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), готувати документи до торгів та супроводжувати продажі. Заробітна плата - 14 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду обов'язково має бути впевненим користувачем ПК. (0332) 72-82-89.
Для відвідування торгівельних точок, викладення товару, контролю цінніків, забезпечення розміщення асортименту відповідно до стандартів мерчендайзингу, відстеження динаміки продажів та виконання корпоративних прав потрібен мерчендайзер у ТМ "Петровская Слобода" (Food Empire Company). Йому пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. (0332) 72-82-89.
Готові взяти на роботу двох мерчендайзерів, які будуть займатися викладкою та розміщенням ассортименту продукції (кондитерська корпорації "ROSHEN"), обклейкою рекламними матеріалами обладнання в торгових точках згідно із стандартами, формуванням додаткових місць продажів. Оплата - 10 тисяч гривень. (0332) 72-82-89.
На зарплату 15 тисяч гривень є вакансія для торговельного агента. Обов'язки: вести переговори щодо укладання угод купівлі-продажу товарів від імені підприємства, відвідувати торгові точки відповідно до маршрутів та графіків, приймати замовлення на продукцію і організовує її продаж, виконувати плани роботи на день, тиждень, місяць. (0332) 72-82-89.
Шукають торговельного представника, який буде працювати з клієнтською базою, формувати замовлення, відвідувати ТРТ, розширювати асортимент в ТТ, шукати нових клієнтів, контролювати клієнтську заборгованость. Зароьбітна плата - 12 тисяч гривень. Потрібно мати власне авто. (0332) 72-82-89.
Для організації ефективної роботи з клієнтами (напої, пиво), пошуку нових клієнтів, розвитку території, контролю дебіторської заборгованості, обліку, контролю тари і обладнання, активної участі в навчальних програмах візьмуть на роботу двох торговельних представників. Їм обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Обов'язковою є наявність власного авто. (0332) 72-82-89.
На зарплату 18 тисяч гривень потрібен торговельний представник ковбасних виробів з власним авто. В його обов'язки входить виконання плану продажів, робота з дебіторською заборгованістю, контроль дебіторської заборгованості, проведення переговорів з клієнтами, ведення звітної документації. (0332) 72-82-89.
Запрошують на роботу двох продавців продовольчих товарів, якы будуть обслуговувати покупців на касі, розкладати товари в торговому залі, контролювати терміни придатності, чистоту і актуальність цінників на товарах. Оплата - 10 тисяч гривень. Потрібне знання 1С бухгалтерії. (0332) 72-82-89.
Для консультацій та розрахунку клієнтів шукають продавця непродовольчих товарів. Йому обіцяють винагороду у розмірі 12 тисяч гривень. Графік роботи: у вівторок-неділю 7.30 до 16 години.
У селі Рованці Луцького району є пропозиція для продавця продовольчих товарів, якому платитимуть 12 тисяч гривень на місяць. Працівник повинен приймати, викладати та продавати продукти. Вимагають досвід роботи. Забезпечують довіз після роботи. (0332) 71 95 06 (Іванна Михайлівна).
У Ковелі готові взяти на роботу менеджера в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, який має знати номенклатури продовольчих товарів та мати досвід роботи з програмою 1С Бухгалтерія. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
На зарплату 10 тисяч гривень є вакансія для менеджера зі збуту. Він повинен підбирати та продавати запчастини для клієнтів, виконувати план продажу. Потрібно знати будову автомобіля, базові знання польської мови, навики роботи з ПК та досвід роботи в сфері продажу автозапчастин. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Для моніторингу та закупівлі матеріалів потрібні два менеджери з постачання. Оплата - 16 тисяч гривень. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Візьмуть на роботу торговельного представника, який буде активно продавати продукти харчування та працювати з дебіторською заборгованістю. Спеціалісту готові платити 15 тисяч гривень. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
На зарплату 10 тисяч гривень є пропозиція для торговельного представника. Обов'язки: реалізація планів компанії з продажу (промислова група - кухонне приладдя, посуд), робота з клієнтською базою, розвиток території дистрибуції, пошук та підключення нових клієнтів, контроль своєчасного погашення дебіторської заборгованості клієнтів. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
У Володимирі-Волинському шукають менеджера зі збуту, якому пропонують оплату у розмірі 15 тисяч гривень на місяць. Він буде збувати м'ясну продукцію у торгових точках Володимира-Волинського та Нововолинська, шукати нових клієнтів, контролювати дебіторську заборгованость. Обов'язковою є наявність власного автомобіля, посвідчення водія категорії В. Амортизацію автомобіля та пальне відшкодовують. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).
Є вакансія для менеджера зі збуту. Зарплата - 10 тисяч гривень на місяць. Працівник буде продавати інструменти та обладнання, переважно деревообробної промисловості. (03342) 2-05-26
(Малюта Зінаїда Федорівна).
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