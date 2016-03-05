Де на Волині і на яку зарплату шукають працівників у сфері торгівлі. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Наразі працівники у сфері торгівлі потрібні у Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському. Пропонують оплату від 10 до 18 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.В обласному центрі Волині на зарплатушукають. В його обов'язки входить залучення нових клієнтів, пошук, ведення з ними переговорів, спілкування по телефону, прийом дзвінків та обробка замовлень, збільшення обсягів продажу (щомісяця на 10-20%), ведення встановленої звітності, підбір автозапчастин і прорахунок вартості з доставкою. (0332) 72-82-89.Запрошують на роботу, якому готові платитина місяць. Спеціаліст буде підбирати та продавати клієнтам автомобілі б/в, шукати та розширювати базу клієнтів, виконувати планові показники, проводити тест-драйви. (0332) 72-82-89.Є пропозиція для, який повинен працювати з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), готувати документи до торгів та супроводжувати продажі. Заробітна плата -. Кандидат на цю посаду обов'язково має бути впевненим користувачем ПК. (0332) 72-82-89.Для відвідування торгівельних точок, викладення товару, контролю цінніків, забезпечення розміщення асортименту відповідно до стандартів мерчендайзингу, відстеження динаміки продажів та виконання корпоративних прав потрібену ТМ "Петровская Слобода" (Food Empire Company). Йому пропонують винагороду у розміріна місяць. (0332) 72-82-89.Готові взяти на роботу двох, які будуть займатися викладкою та розміщенням ассортименту продукції (кондитерська корпорації "ROSHEN"), обклейкою рекламними матеріалами обладнання в торгових точках згідно із стандартами, формуванням додаткових місць продажів. Оплата -. (0332) 72-82-89.На зарплатує вакансія для. Обов'язки: вести переговори щодо укладання угод купівлі-продажу товарів від імені підприємства, відвідувати торгові точки відповідно до маршрутів та графіків, приймати замовлення на продукцію і організовує її продаж, виконувати плани роботи на день, тиждень, місяць. (0332) 72-82-89.Шукають, який буде працювати з клієнтською базою, формувати замовлення, відвідувати ТРТ, розширювати асортимент в ТТ, шукати нових клієнтів, контролювати клієнтську заборгованость. Зароьбітна плата -. Потрібно мати власне авто. (0332) 72-82-89.Для організації ефективної роботи з клієнтами (напої, пиво), пошуку нових клієнтів, розвитку території, контролю дебіторської заборгованості, обліку, контролю тари і обладнання, активної участі в навчальних програмах візьмуть на роботу двох. Їм обіцяють винагороду у розміріна місяць. Обов'язковою є наявність власного авто. (0332) 72-82-89.На зарплатупотрібенковбасних виробів з власним авто. В його обов'язки входить виконання плану продажів, робота з дебіторською заборгованістю, контроль дебіторської заборгованості, проведення переговорів з клієнтами, ведення звітної документації. (0332) 72-82-89.Запрошують на роботу двох, якы будуть обслуговувати покупців на касі, розкладати товари в торговому залі, контролювати терміни придатності, чистоту і актуальність цінників на товарах. Оплата -. Потрібне знання 1С бухгалтерії. (0332) 72-82-89.Для консультацій та розрахунку клієнтів шукають. Йому обіцяють винагороду у розмірі. Графік роботи: у вівторок-неділю 7.30 до 16 години.У селі Рованці Луцького району є пропозиція для, якому платитимутьна місяць. Працівник повинен приймати, викладати та продавати продукти. Вимагають досвід роботи. Забезпечують довіз після роботи. (0332) 71 95 06 (Іванна Михайлівна).У Ковелі готові взяти на роботу, який має знати номенклатури продовольчих товарів та мати досвід роботи з програмою 1С Бухгалтерія. Заробітна плата -. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).На зарплатує вакансія для. Він повинен підбирати та продавати запчастини для клієнтів, виконувати план продажу. Потрібно знати будову автомобіля, базові знання польської мови, навики роботи з ПК та досвід роботи в сфері продажу автозапчастин. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).Для моніторингу та закупівлі матеріалів потрібні два. Оплата -. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).Візьмуть на роботу, який буде активно продавати продукти харчування та працювати з дебіторською заборгованістю. Спеціалісту готові платити. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).На зарплатує пропозиція для. Обов'язки: реалізація планів компанії з продажу (промислова група - кухонне приладдя, посуд), робота з клієнтською базою, розвиток території дистрибуції, пошук та підключення нових клієнтів, контроль своєчасного погашення дебіторської заборгованості клієнтів. (0252) 5-03-16 (Інна Олександрівна).У Володимирі-Волинському шукають, якому пропонують оплату у розміріна місяць. Він буде збувати м'ясну продукцію у торгових точках Володимира-Волинського та Нововолинська, шукати нових клієнтів, контролювати дебіторську заборгованость. Обов'язковою є наявність власного автомобіля, посвідчення водія категорії В. Амортизацію автомобіля та пальне відшкодовують. (03342) 2-05-26 (Малюта Зінаїда Федорівна).Є вакансія для. Зарплата -на місяць. Працівник буде продавати інструменти та обладнання, переважно деревообробної промисловості. (03342) 2-05-26(Малюта Зінаїда Федорівна).