Поліція розшукує безвісти зниклого волинянина





Дмитрук Валентин – житель міста Володимир, - пише



Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять телефонувати за номерами телефонів: 093 127 10 36, 097 332 92 43.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський сектор кримінальної поліції розшукує 39-річного Дмитрука Валентина Володимировича, який зник безвісти.Дмитрук Валентин – житель міста Володимир, - пише Буг. Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять телефонувати за номерами телефонів: 093 127 10 36, 097 332 92 43.

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