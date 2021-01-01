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Поліція розшукує безвісти зниклого волинянина

Поліція розшукує безвісти зниклого волинянина
Нововолинський сектор кримінальної поліції розшукує 39-річного Дмитрука Валентина Володимировича, який зник безвісти.

Дмитрук Валентин – житель міста Володимир, - пише Буг.

Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять телефонувати за номерами телефонів: 093 127 10 36, 097 332 92 43.

Поліція розшукує безвісти зниклого волинянина

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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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