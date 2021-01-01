Поліція розшукує безвісти зниклого волинянина
Сьогодні, 17:45
Нововолинський сектор кримінальної поліції розшукує 39-річного Дмитрука Валентина Володимировича, який зник безвісти.
Дмитрук Валентин – житель міста Володимир, - пише Буг.
Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять телефонувати за номерами телефонів: 093 127 10 36, 097 332 92 43.
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Дмитрук Валентин – житель міста Володимир, - пише Буг.
Тож усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять телефонувати за номерами телефонів: 093 127 10 36, 097 332 92 43.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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