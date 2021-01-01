Розшукують 43-річну жінку, що зникла поблизу Луцька 10 днів тому
Сьогодні, 12:05
Продовжують пошуки 43-річної Марії Леонідівни Смалько, що зникла 4 липня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.
Жінка - мешканці села Рованці Луцького району. Вийшла з дому 4 липня о 13:00, залишила там телефон і досі не повернулася.
Востаннє бачили волинянку в Херсоні на вулиці Потьомкінскій.
Жінка має зріст 1.54 см, середньої статури, 1978 року народження.
Якщо хтось її бачив або знає, де вона, просять повідомити на короткий номер 102.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.
Жінка - мешканці села Рованці Луцького району. Вийшла з дому 4 липня о 13:00, залишила там телефон і досі не повернулася.
Востаннє бачили волинянку в Херсоні на вулиці Потьомкінскій.
Жінка має зріст 1.54 см, середньої статури, 1978 року народження.
Якщо хтось її бачив або знає, де вона, просять повідомити на короткий номер 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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