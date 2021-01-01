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Розшукують 43-річну жінку, що зникла поблизу Луцька 10 днів тому

Розшукують 43-річну жінку, що зникла поблизу Луцька 10 днів тому
Продовжують пошуки 43-річної Марії Леонідівни Смалько, що зникла 4 липня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.

Жінка - мешканці села Рованці Луцького району. Вийшла з дому 4 липня о 13:00, залишила там телефон і досі не повернулася.

Востаннє бачили волинянку в Херсоні на вулиці Потьомкінскій.

Жінка має зріст 1.54 см, середньої статури, 1978 року народження.

Якщо хтось її бачив або знає, де вона, просять повідомити на короткий номер 102.

Розшукують 43-річну жінку, що зникла поблизу Луцька 10 днів тому



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Теги: розшук, Марія Смалько, Рованці
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