Волинське молоко перевірятимуть на бактеріальне забруднення
Сьогодні, 02:16
Волинська область стала учасником пілотного проєкту із запровадження Програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення «Молочний модуль».
Про це йдеться на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.
Станом на початок липня програмне забезпечення «Молочний модуль» крім Волині працює також у Вінницький, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Донецькій, Сумській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Користувачами «Молочного модуля» стали вже понад 170 операторів ринку молока (господарства з виробництва молока та пункти його закупівлі).
Планується, що пілотний проєкт на базі програмного забезпечення «Молочний модуль» буде реалізовано у кожній області.
«Лише спільними зусиллями держави та бізнесу ми можемо зробити українське молоко таким, що відповідатиме найвищим стандартам якості та безпеки. Програма контролю сирого молока має стати надійним інструментом спільної роботи», - підкреслила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.
«Молочний модуль» – це ІТ-платформа для програми контролю сирого молока. Через генерацію та подальший аналіз й обробку результатів лабораторних досліджень вона допомагає ефективній співпраці операторів ринку з лабораторіями та компетентним органом.
Сире молоко перевірятимуть на загальне бактеріальне забруднення (ЗБЗ) та кількість соматичних клітин (КСК). Кожен з цих параметрів має певні кількісні критерії.
Зразки на ЗБЗ відбиратимуть 2 рази на місяць, а КСК раз на місяць.
У рамках першої фази Пілотного проєкту, що стартував ще у квітні 2019 році в чотирьох областях, було протестовано різні моделі відбору та транспортування зразків сирого молока. Відтепер кожна область зможе долучитися до «Молочного модуля» Держпродспоживслужби у тестовому режимі.
Вдосконалення функціоналу за результатами Пілотного проєкту та подальша інтеграція «Молочного модуля» до Головної інформаційної системи Держпродспоживслужби відбувається за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).
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Про це йдеться на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.
Станом на початок липня програмне забезпечення «Молочний модуль» крім Волині працює також у Вінницький, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Донецькій, Сумській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Користувачами «Молочного модуля» стали вже понад 170 операторів ринку молока (господарства з виробництва молока та пункти його закупівлі).
Планується, що пілотний проєкт на базі програмного забезпечення «Молочний модуль» буде реалізовано у кожній області.
«Лише спільними зусиллями держави та бізнесу ми можемо зробити українське молоко таким, що відповідатиме найвищим стандартам якості та безпеки. Програма контролю сирого молока має стати надійним інструментом спільної роботи», - підкреслила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.
«Молочний модуль» – це ІТ-платформа для програми контролю сирого молока. Через генерацію та подальший аналіз й обробку результатів лабораторних досліджень вона допомагає ефективній співпраці операторів ринку з лабораторіями та компетентним органом.
Сире молоко перевірятимуть на загальне бактеріальне забруднення (ЗБЗ) та кількість соматичних клітин (КСК). Кожен з цих параметрів має певні кількісні критерії.
Зразки на ЗБЗ відбиратимуть 2 рази на місяць, а КСК раз на місяць.
У рамках першої фази Пілотного проєкту, що стартував ще у квітні 2019 році в чотирьох областях, було протестовано різні моделі відбору та транспортування зразків сирого молока. Відтепер кожна область зможе долучитися до «Молочного модуля» Держпродспоживслужби у тестовому режимі.
Вдосконалення функціоналу за результатами Пілотного проєкту та подальша інтеграція «Молочного модуля» до Головної інформаційної системи Держпродспоживслужби відбувається за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).
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