Волинське молоко перевірятимуть на бактеріальне забруднення

Волинська область стала учасником пілотного проєкту із запровадження Програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення «Молочний модуль».Про це йдеться на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.Станом на початок липня програмне забезпечення «Молочний модуль» крім Волині працює також у Вінницький, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Донецькій, Сумській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській, Тернопільській та Хмельницькій областях.Користувачами «Молочного модуля» стали вже понад 170 операторів ринку молока (господарства з виробництва молока та пункти його закупівлі).Планується, що пілотний проєкт на базі програмного забезпечення «Молочний модуль» буде реалізовано у кожній області.«Лише спільними зусиллями держави та бізнесу ми можемо зробити українське молоко таким, що відповідатиме найвищим стандартам якості та безпеки. Програма контролю сирого молока має стати надійним інструментом спільної роботи», - підкреслила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.«Молочний модуль» – це ІТ-платформа для програми контролю сирого молока. Через генерацію та подальший аналіз й обробку результатів лабораторних досліджень вона допомагає ефективній співпраці операторів ринку з лабораторіями та компетентним органом.Сире молоко перевірятимуть на загальне бактеріальне забруднення (ЗБЗ) та кількість соматичних клітин (КСК). Кожен з цих параметрів має певні кількісні критерії.Зразки на ЗБЗ відбиратимуть 2 рази на місяць, а КСК раз на місяць.У рамках першої фази Пілотного проєкту, що стартував ще у квітні 2019 році в чотирьох областях, було протестовано різні моделі відбору та транспортування зразків сирого молока. Відтепер кожна область зможе долучитися до «Молочного модуля» Держпродспоживслужби у тестовому режимі.Вдосконалення функціоналу за результатами Пілотного проєкту та подальша інтеграція «Молочного модуля» до Головної інформаційної системи Держпродспоживслужби відбувається за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).