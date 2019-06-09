До львівських «Карпат» приєднався колишній оборонець «Волині»

До львівських "Карпат", які гратимуть у Другій лізі, приєднався колишній гравець луцької "Волині" Валерій Болденков.Про це йдеться на сайті клубу.Як відомо, після завершення виступів за "Волинь",виступав за вірменський "Пюнік", який залишив улітку.Нагадаємо, львівські "Карпати" зараз очолює колишній головний тренер "Волині" Андрій Тлумак. Також коуч запросив до своєї команди багато гравців з Луцька. Так, за "левів" гратимуть. Також у складі "Карпат" - уродженець Луцька