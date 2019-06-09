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До львівських «Карпат» приєднався колишній оборонець «Волині»

До львівських «Карпат» приєднався колишній оборонець «Волині»
До львівських "Карпат", які гратимуть у Другій лізі, приєднався колишній гравець луцької "Волині" Валерій Болденков.

Про це йдеться на сайті клубу.

Як відомо, після завершення виступів за "Волинь", Валерій Болденков виступав за вірменський "Пюнік", який залишив улітку.

Нагадаємо, львівські "Карпати" зараз очолює колишній головний тренер "Волині" Андрій Тлумак. Також коуч запросив до своєї команди багато гравців з Луцька. Так, за "левів" гратимуть Денис Кожанов, Сергій Сімінін, Амбросій Чачуа, Владислав Приймак, Олександр Маткобожик. Також у складі "Карпат" - уродженець Луцька Євген Буднік.

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Теги: футбол, Волинь, Луцьк, Карпати, Львів
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