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Коли у Луцьку завершать ремонт частини проспекту Волі

Коли у Луцьку завершать ремонт частини проспекту Волі
Повідомили, коли у Луцьку завершать ремонт лівої частини проспекту Волі, що почали реконструювати першочергово.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 липня, під час позачергового засідання сесії Луцькради.

Очільник фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у мерії Тарас Шкітер зауважив, що нині триває реконструкція проспекту Волі, зокрема тепер покладають асфальт. Він запитав, чи завершиться перший етап реконструкції головної вулиці міста до 1 вересня, щоби діти могли безперешкодно ходити до навчальних закладів.

«Плануємо завершити до 1 вересня ремонт лівої смуги, якщо рухатися від Шопена до Київського майдану», - зауважив міський голова Ігор Поліщук. На сьогодні відбувається перекладання всіх мереж на цій ділянці проспекту, каже він. Завершили роботи від Шопена до Вавилова і вже проклали асфальт.

«Якщо буде хороша погода, така ж як зараз, не буде затяжних дощових тижнів, плануємо до 1 вересня завершити ці роботи і завершити іншу смугу руху щонайменше до вулиці Сенатора», - повідомив міський голова.

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Теги: проспект Волі, Ігор Поліщук
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