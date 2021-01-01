Коли у Луцьку завершать ремонт частини проспекту Волі

Повідомили, коли у Луцьку завершать ремонт лівої частини проспекту Волі, що почали реконструювати першочергово.Про це йшлося у п’ятницю, 16 липня, під час позачергового засідання сесії Луцькради.Очільник фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у меріїзауважив, що нині триває реконструкція проспекту Волі, зокрема тепер покладають асфальт. Він запитав, чи завершиться перший етап реконструкції головної вулиці міста до 1 вересня, щоби діти могли безперешкодно ходити до навчальних закладів.«Плануємо завершити до 1 вересня ремонт лівої смуги, якщо рухатися від Шопена до Київського майдану», - зауважив міський голова. На сьогодні відбувається перекладання всіх мереж на цій ділянці проспекту, каже він. Завершили роботи від Шопена до Вавилова і вже проклали асфальт.«Якщо буде хороша погода, така ж як зараз, не буде затяжних дощових тижнів, плануємо до 1 вересня завершити ці роботи і завершити іншу смугу руху щонайменше до вулиці Сенатора», - повідомив міський голова.