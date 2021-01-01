Коли у Луцьку завершать ремонт частини проспекту Волі
Сьогодні, 09:39
Повідомили, коли у Луцьку завершать ремонт лівої частини проспекту Волі, що почали реконструювати першочергово.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 липня, під час позачергового засідання сесії Луцькради.
Очільник фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у мерії Тарас Шкітер зауважив, що нині триває реконструкція проспекту Волі, зокрема тепер покладають асфальт. Він запитав, чи завершиться перший етап реконструкції головної вулиці міста до 1 вересня, щоби діти могли безперешкодно ходити до навчальних закладів.
«Плануємо завершити до 1 вересня ремонт лівої смуги, якщо рухатися від Шопена до Київського майдану», - зауважив міський голова Ігор Поліщук. На сьогодні відбувається перекладання всіх мереж на цій ділянці проспекту, каже він. Завершили роботи від Шопена до Вавилова і вже проклали асфальт.
«Якщо буде хороша погода, така ж як зараз, не буде затяжних дощових тижнів, плануємо до 1 вересня завершити ці роботи і завершити іншу смугу руху щонайменше до вулиці Сенатора», - повідомив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 липня, під час позачергового засідання сесії Луцькради.
Очільник фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у мерії Тарас Шкітер зауважив, що нині триває реконструкція проспекту Волі, зокрема тепер покладають асфальт. Він запитав, чи завершиться перший етап реконструкції головної вулиці міста до 1 вересня, щоби діти могли безперешкодно ходити до навчальних закладів.
«Плануємо завершити до 1 вересня ремонт лівої смуги, якщо рухатися від Шопена до Київського майдану», - зауважив міський голова Ігор Поліщук. На сьогодні відбувається перекладання всіх мереж на цій ділянці проспекту, каже він. Завершили роботи від Шопена до Вавилова і вже проклали асфальт.
«Якщо буде хороша погода, така ж як зараз, не буде затяжних дощових тижнів, плануємо до 1 вересня завершити ці роботи і завершити іншу смугу руху щонайменше до вулиці Сенатора», - повідомив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – аварія за участі маршрутки і велосипедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
Коли у Луцьку завершать ремонт частини проспекту Волі
Сьогодні, 09:39
Від сьогодні запрацювали нові норми мовного закону: що зміниться
Сьогодні, 09:21
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:57