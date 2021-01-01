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Волинянка потрапила до ТОП-6 скороходів Європи

Волинянка потрапила до ТОП-6 скороходів Європи
Волинська спортсменка Валерія Шоломіцька показала хороший результат під час юніорського чемпіонату Європи.

Про це йдеться на сайті Федерації легкої атлетики України.

У перший день юніорського чемпіонату Європи з легкої атлетики, який триває в Таллінні, відбувся один фінал за участю українок – зі спортивної ходьби на 10000 метрів. Вихованка Любешівської ОДЮСШ Валерія Шоломіцька ввійшла до шістки найсильніших, замкнувши її з результатом 47:49.98 хв, інші українки Юлія Луцька фінішувала 20-ю (51:31.30 хв), а Софія Криловецька – 27-ю (55:41.37 хв).

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Теги: Волинь, спорт, Європа
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