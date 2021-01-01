Луцька «холостячка» та голова обласної ТВК побралися зі своїми половинками у Грузії. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 16:53
Переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук та голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко одружилися зі своїми половинками.
Про це стало відомо зі сторінок Івана Лазорка та Іванни Гончарук у соціальних мережах.
"Парне" весілля святкували у Грузії, в містечку Сігнагі. Іван Лазорко одружився зі своєю коханою Юлією Веремій, а Іванна Гончарук вийшла заміж за Павла Забокрицького. Обидві пари зареєстрували шлюб та разом святкували своє одруження.
Зокрема, у сторіс друзі молодят опублікували відео подружніх пар.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят та бажає їм щасливої долі та успіхів на життєвій стежині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо зі сторінок Івана Лазорка та Іванни Гончарук у соціальних мережах.
"Парне" весілля святкували у Грузії, в містечку Сігнагі. Іван Лазорко одружився зі своєю коханою Юлією Веремій, а Іванна Гончарук вийшла заміж за Павла Забокрицького. Обидві пари зареєстрували шлюб та разом святкували своє одруження.
Зокрема, у сторіс друзі молодят опублікували відео подружніх пар.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят та бажає їм щасливої долі та успіхів на життєвій стежині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька «холостячка» та голова обласної ТВК побралися зі своїми половинками у Грузії. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 16:53
Лучанин MONATIK анонсував новий проєкт із Лаймою Вайкуле. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
В автобусі «Луцьк-Ужгород» затримали молодика, який заради нових відчуттів вбив двох людей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:51
«Вечірній квартал» перейде на українську мову
Сьогодні, 15:10