Луцька «холостячка» та голова обласної ТВК побралися зі своїми половинками у Грузії. ФОТО, ВІДЕО

Іванна Гончарук та голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко одружилися зі своїми половинками.



Про це стало відомо зі сторінок Івана Лазорка та Іванни Гончарук у соціальних мережах.



"Парне" весілля святкували у Грузії, в містечку Сігнагі. Іван Лазорко одружився зі своєю коханою Юлією Веремій, а Іванна Гончарук вийшла заміж за Павла Забокрицького. Обидві пари зареєстрували шлюб та разом святкували своє одруження.



Зокрема, у сторіс друзі молодят опублікували відео подружніх пар.











Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят та бажає їм щасливої долі та успіхів на життєвій стежині.









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