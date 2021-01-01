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Луцька «холостячка» та голова обласної ТВК побралися зі своїми половинками у Грузії. ФОТО, ВІДЕО

Луцька «холостячка» та голова обласної ТВК побралися зі своїми половинками у Грузії. ФОТО, ВІДЕО
Переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук та голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко одружилися зі своїми половинками.

Про це стало відомо зі сторінок Івана Лазорка та Іванни Гончарук у соціальних мережах.

"Парне" весілля святкували у Грузії, в містечку Сігнагі. Іван Лазорко одружився зі своєю коханою Юлією Веремій, а Іванна Гончарук вийшла заміж за Павла Забокрицького. Обидві пари зареєстрували шлюб та разом святкували своє одруження.

Зокрема, у сторіс друзі молодят опублікували відео подружніх пар.





Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят та бажає їм щасливої долі та успіхів на життєвій стежині.




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Теги: весілля, Гончарук, Лазорко
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