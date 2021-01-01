Відпочинок завершився трагедією: на Волині у смертельній ДТП загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка
Сьогодні, 21:13
У селі Печихвости Луцького району сталася смертельна ДТП.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автопригода трапилася близько 17 години 18 липня. Ford Focus, в якому перебували п'ятеро дорослих і четверо дітей, врізався в дерево. За словами місцевих жителів, легковик з людьми повертався з відпочинку. Унаслідок автопригоди загинув водій, пасажирка і маленька дівчинка.
Ще троє дітей у важкому стані швидкою госпіталізували в лікарню. У них – численні переломи.
На місці працюють чотири швидких.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автопригода трапилася близько 17 години 18 липня. Ford Focus, в якому перебували п'ятеро дорослих і четверо дітей, врізався в дерево. За словами місцевих жителів, легковик з людьми повертався з відпочинку. Унаслідок автопригоди загинув водій, пасажирка і маленька дівчинка.
Ще троє дітей у важкому стані швидкою госпіталізували в лікарню. У них – численні переломи.
На місці працюють чотири швидких.
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