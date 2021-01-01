Відпочинок завершився трагедією: на Волині у смертельній ДТП загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка





Про це Інформаційному агентству



Автопригода трапилася близько 17 години 18 липня. Ford Focus, в якому перебували п'ятеро дорослих і четверо дітей, врізався в дерево. За словами місцевих жителів, легковик з людьми повертався з відпочинку. Унаслідок автопригоди загинув водій, пасажирка і маленька дівчинка.



Ще троє дітей у важкому стані швидкою госпіталізували в лікарню. У них – численні переломи.



На місці працюють чотири швидких.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Печихвости Луцького району сталася смертельна ДТП.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Автопригода трапилася близько 17 години 18 липня. Ford Focus, в якому перебували п'ятеро дорослих і четверо дітей, врізався в дерево. За словами місцевих жителів, легковик з людьми повертався з відпочинку. Унаслідок автопригоди загинув водій, пасажирка і маленька дівчинка.Ще троє дітей у важкому стані швидкою госпіталізували в лікарню. У них – численні переломи.На місці працюють чотири швидких.

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