вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відпочинок завершився трагедією: на Волині у смертельній ДТП загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка

Відпочинок завершився трагедією: на Волині у смертельній ДТП загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка
У селі Печихвости Луцького району сталася смертельна ДТП.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Автопригода трапилася близько 17 години 18 липня. Ford Focus, в якому перебували п'ятеро дорослих і четверо дітей, врізався в дерево. За словами місцевих жителів, легковик з людьми повертався з відпочинку. Унаслідок автопригоди загинув водій, пасажирка і маленька дівчинка.

Ще троє дітей у важкому стані швидкою госпіталізували в лікарню. У них – численні переломи.

На місці працюють чотири швидких.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відпочинок завершився трагедією: на Волині у смертельній ДТП загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка
Сьогодні, 21:13
MONATIK здійснив мрію фанатки і заспівав з нею дуетом на концерті. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 20:00
Де відпочити на Азовському морі: найкращі пляжі і ціни на житло
Сьогодні, 19:31
Погода в Луцьку на понеділок, 19 липня
Сьогодні, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок завершився трагедією: на Волині у смертельній ДТП загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка
Сьогодні, 21:13
 0
MONATIK здійснив мрію фанатки і заспівав з нею дуетом на концерті. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
 0
Де на Волині не буде світла 19 липня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 20:00
 0
Де відпочити на Азовському морі: найкращі пляжі і ціни на житло
Сьогодні, 19:31
 0
Погода в Луцьку на понеділок, 19 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8