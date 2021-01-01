На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що у ніч на 20 липня чоловік, що проживає у будинку за цією адресою, зарубав дружину та доньку.



За словами сусідів, напередодні чоловік вживав спиртне.



Наразі на місці трагедії працює поліція. Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в будинку на проспекті Соборності, 32 сталося подвійне вбивство.Про цестало відомо з власних джерел.Відомо, що у ніч на 20 липня чоловік, що проживає у будинку за цією адресою, зарубав дружину та доньку.За словами сусідів, напередодні чоловік вживав спиртне.Наразі на місці трагедії працює поліція. Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію