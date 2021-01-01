На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство
Сьогодні, 08:43
У Луцьку в будинку на проспекті Соборності, 32 сталося подвійне вбивство.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що у ніч на 20 липня чоловік, що проживає у будинку за цією адресою, зарубав дружину та доньку.
За словами сусідів, напередодні чоловік вживав спиртне.
Наразі на місці трагедії працює поліція. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що у ніч на 20 липня чоловік, що проживає у будинку за цією адресою, зарубав дружину та доньку.
За словами сусідів, напередодні чоловік вживав спиртне.
Наразі на місці трагедії працює поліція. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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