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На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство

На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство
У Луцьку в будинку на проспекті Соборності, 32 сталося подвійне вбивство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що у ніч на 20 липня чоловік, що проживає у будинку за цією адресою, зарубав дружину та доньку.

За словами сусідів, напередодні чоловік вживав спиртне.

Наразі на місці трагедії працює поліція. Деталі – згодом.

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Теги: вбивство, Соборності
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