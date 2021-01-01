Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Наразі кухарі потрібні у Луцьку, Ковелі, Нововолинську та Володимирі-Волинському. Оплату пропонують від 10 до 12 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.Найбільше вакансій є в обласному центрі Волині. До прикладу, на зарплатупотрібен. Він буде виконувати роботи відповідно до технологічних карт (кухар гарячого процесу (перші та другі страви). За деталями - (0332) 72-82-89.Також для виконання робіт відповідно до технологічних карт (кухар холодного процесу (виконання різноманітних нарізок холодних страв та їх прикрашення) шукають. Йому пропонують винагороду у розміріна місяць. Контакти: (0332) 72-82-89.Є пропозиції одразу для чотирьох, яким платитимутьза місяць. В їх обов'язки входить приготування піци відповідно до калькуляційних технологічних карт, заготівля складових на піцу, випікання піци відповідно до замовлення. Можливе навчання на виробництві. Готові взяти на роботу студента. Щодо вакансії - за номером (0332) 72-82-89.Готові взяти на роботу двох. Заробітна плата -. В їх обов'язки входить приготування та видача страв, згідно з технологічними картами, вміння працювати на сучасному кухонному обладнанні, виконання санітарних норм і внутрішніх правил. (0332) 72-82-89.На зарплатує вакансія для. Він має обов'язково знати технологічні вимоги щодо приготування страв, підтримувати чистоту та порядок на робочому процесі. Режим роботи з 08.30-22.00 год., 7/7днів. (0332) 72-82-89.У селі Струмівка Луцького району запрошують на роботу, який повинен допомагати в приготуванні страв, готувати гарячі та холодні страви відповідно до технологічних карт, контролювати якість продуктів, знати меню, слідкувати за станом кухонного обладнання. Оплата -. Роботодавець забезпечує житлом, харчуваням та довезенням після роботи. (0332) 72-82-89.У селі Брище Луцького району потребують, якому обіцяють винагородуна місяць. В його обов'язки входить швидке та якісне приготування страв. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.Є пропозиція для. Оплата -. Працівник має швидко та якісно готувати гарячі страви. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.На зарплатушукають. Він повинен швидко та якісно готувати холодні страви, знати технології приготування, підтримувати чистоту, виконувати поставлені завдання. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.У Ковелі готові взяти на роботу, якому будуть платити. Він обов'язково має знати технологічні вимоги щодо приготування страв, підтримувати чистоту та порядок на робочому процесі. Режим роботи з 08.30-22.00 год., 7/7днів. (0332) 72-82-89.У Нововолинську на заробітну платує вакансія для. Обов'язки: приготування страв за стандартами та представлення їх у фуршетному вигляді; раціональне управління запасами, мінімізація відходів; дотримання чистоти і охайності на робочому місці; зберігання кухонних приладів у належному технічному стані . Робочий час з 10 до 23 15 днів на місяць. 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).Також для приготування страв згідно з технологічними картами візьмуть на роботу. Оплата -. 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).