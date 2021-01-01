Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 11:00
Наразі кухарі потрібні у Луцьку, Ковелі, Нововолинську та Володимирі-Волинському. Оплату пропонують від 10 до 12 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше вакансій є в обласному центрі Волині. До прикладу, на зарплату 10 тисяч гривень потрібен кухар. Він буде виконувати роботи відповідно до технологічних карт (кухар гарячого процесу (перші та другі страви). За деталями - (0332) 72-82-89.
Також для виконання робіт відповідно до технологічних карт (кухар холодного процесу (виконання різноманітних нарізок холодних страв та їх прикрашення) шукають кухаря. Йому пропонують винагороду у розмірі 12 тисяч гривень на місяць. Контакти: (0332) 72-82-89.
Є пропозиції одразу для чотирьох кухарів-піцейол, яким платитимуть 12 тисяч гривень за місяць. В їх обов'язки входить приготування піци відповідно до калькуляційних технологічних карт, заготівля складових на піцу, випікання піци відповідно до замовлення. Можливе навчання на виробництві. Готові взяти на роботу студента. Щодо вакансії - за номером (0332) 72-82-89.
Готові взяти на роботу двох кухарів. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. В їх обов'язки входить приготування та видача страв, згідно з технологічними картами, вміння працювати на сучасному кухонному обладнанні, виконання санітарних норм і внутрішніх правил. (0332) 72-82-89.
На зарплату 12 тисяч гривень є вакансія для шеф-кухаря. Він має обов'язково знати технологічні вимоги щодо приготування страв, підтримувати чистоту та порядок на робочому процесі. Режим роботи з 08.30-22.00 год., 7/7днів. (0332) 72-82-89.
У селі Струмівка Луцького району запрошують на роботу кухаря, який повинен допомагати в приготуванні страв, готувати гарячі та холодні страви відповідно до технологічних карт, контролювати якість продуктів, знати меню, слідкувати за станом кухонного обладнання. Оплата - 12 тисяч гривень. Роботодавець забезпечує житлом, харчуваням та довезенням після роботи. (0332) 72-82-89.
У селі Брище Луцького району потребують кухаря на мангал, якому обіцяють винагороду 12 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входить швидке та якісне приготування страв. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.
Є пропозиція для кухаря гарячого процесу. Оплата - 12 тисяч гривень. Працівник має швидко та якісно готувати гарячі страви. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.
На зарплату 12 тисяч гривень шукають кухаря холодного процесу. Він повинен швидко та якісно готувати холодні страви, знати технології приготування, підтримувати чистоту, виконувати поставлені завдання. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.
У Ковелі готові взяти на роботу шеф-кухаря, якому будуть платити 12 тисяч гривень. Він обов'язково має знати технологічні вимоги щодо приготування страв, підтримувати чистоту та порядок на робочому процесі. Режим роботи з 08.30-22.00 год., 7/7днів. (0332) 72-82-89.
У Нововолинську на заробітну плату 10 500 тисяч гривень є вакансія для кухаря. Обов'язки: приготування страв за стандартами та представлення їх у фуршетному вигляді; раціональне управління запасами, мінімізація відходів; дотримання чистоти і охайності на робочому місці; зберігання кухонних приладів у належному технічному стані . Робочий час з 10 до 23 15 днів на місяць. 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).
Також для приготування страв згідно з технологічними картами візьмуть на роботу кухаря. Оплата - 12 тисяч гривень. 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше вакансій є в обласному центрі Волині. До прикладу, на зарплату 10 тисяч гривень потрібен кухар. Він буде виконувати роботи відповідно до технологічних карт (кухар гарячого процесу (перші та другі страви). За деталями - (0332) 72-82-89.
Також для виконання робіт відповідно до технологічних карт (кухар холодного процесу (виконання різноманітних нарізок холодних страв та їх прикрашення) шукають кухаря. Йому пропонують винагороду у розмірі 12 тисяч гривень на місяць. Контакти: (0332) 72-82-89.
Є пропозиції одразу для чотирьох кухарів-піцейол, яким платитимуть 12 тисяч гривень за місяць. В їх обов'язки входить приготування піци відповідно до калькуляційних технологічних карт, заготівля складових на піцу, випікання піци відповідно до замовлення. Можливе навчання на виробництві. Готові взяти на роботу студента. Щодо вакансії - за номером (0332) 72-82-89.
Готові взяти на роботу двох кухарів. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. В їх обов'язки входить приготування та видача страв, згідно з технологічними картами, вміння працювати на сучасному кухонному обладнанні, виконання санітарних норм і внутрішніх правил. (0332) 72-82-89.
На зарплату 12 тисяч гривень є вакансія для шеф-кухаря. Він має обов'язково знати технологічні вимоги щодо приготування страв, підтримувати чистоту та порядок на робочому процесі. Режим роботи з 08.30-22.00 год., 7/7днів. (0332) 72-82-89.
У селі Струмівка Луцького району запрошують на роботу кухаря, який повинен допомагати в приготуванні страв, готувати гарячі та холодні страви відповідно до технологічних карт, контролювати якість продуктів, знати меню, слідкувати за станом кухонного обладнання. Оплата - 12 тисяч гривень. Роботодавець забезпечує житлом, харчуваням та довезенням після роботи. (0332) 72-82-89.
У селі Брище Луцького району потребують кухаря на мангал, якому обіцяють винагороду 12 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входить швидке та якісне приготування страв. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.
Є пропозиція для кухаря гарячого процесу. Оплата - 12 тисяч гривень. Працівник має швидко та якісно готувати гарячі страви. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.
На зарплату 12 тисяч гривень шукають кухаря холодного процесу. Він повинен швидко та якісно готувати холодні страви, знати технології приготування, підтримувати чистоту, виконувати поставлені завдання. Оплачують доїзд на роботу та розвіз додому. Забезпечують формою. (0332) 72-82-89.
У Ковелі готові взяти на роботу шеф-кухаря, якому будуть платити 12 тисяч гривень. Він обов'язково має знати технологічні вимоги щодо приготування страв, підтримувати чистоту та порядок на робочому процесі. Режим роботи з 08.30-22.00 год., 7/7днів. (0332) 72-82-89.
У Нововолинську на заробітну плату 10 500 тисяч гривень є вакансія для кухаря. Обов'язки: приготування страв за стандартами та представлення їх у фуршетному вигляді; раціональне управління запасами, мінімізація відходів; дотримання чистоти і охайності на робочому місці; зберігання кухонних приладів у належному технічному стані . Робочий час з 10 до 23 15 днів на місяць. 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).
Також для приготування страв згідно з технологічними картами візьмуть на роботу кухаря. Оплата - 12 тисяч гривень. 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині жінці з хворим серцем зробили унікальну операцію
Сьогодні, 11:19
У Польщі українці обманом зняли з банкомату велику суму грошей
Сьогодні, 11:06
Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 11:00
Із вокзалу на Волині чоловік поцупив валізу та продав з неї речі
Сьогодні, 10:37