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Чоловік неодноразово погрожував розправою: деталі моторошного подвійного вбивства у Луцьку

Чоловік неодноразово погрожував розправою: деталі моторошного подвійного вбивства у Луцьку
62-річного чоловіка, який вранці 20 липня у Луцьку зарубав сокирою колишню дружину та доньку, вже судили за їх побиття.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зі слів сусідів, загибла неодноразово викликала поліцію через насилля з боку колишнього чоловіка.

Нагадаємо, 20 липня о 7:15 в поліцію звернулась заявниця, яка розповіла, що її сусід вбив дружину та доньку 56 та 22 років. Інцидент трапився у багатоповерхівці, що на проспекті Соборності у Луцьку.

Сусіди розповідають, що криків потерпілих вони вранці не чули. Натомість зазначають, що чоловік часто хапався за ніж, погрожував доньці та колишній дружині вбивством, неодноразово бив їх.

В травні 2021 року чоловіка судили за побиття ексдружини та доньки, але зважаючи на те, що чоловік є безробітним пенсіонером і має ІІІ групу інвалідності, йому лише призначили штраф у розмірі 1530 гривень.

На місці трагедії працює поліція, тіла вбитих досі не винесли з квартири, адже тривають слідчі дії.

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Теги: Луцьк, вбивство, деталі
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