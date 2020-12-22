Чоловік неодноразово погрожував розправою: деталі моторошного подвійного вбивства у Луцьку
Сьогодні, 11:45
62-річного чоловіка, який вранці 20 липня у Луцьку зарубав сокирою колишню дружину та доньку, вже судили за їх побиття.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зі слів сусідів, загибла неодноразово викликала поліцію через насилля з боку колишнього чоловіка.
Нагадаємо, 20 липня о 7:15 в поліцію звернулась заявниця, яка розповіла, що її сусід вбив дружину та доньку 56 та 22 років. Інцидент трапився у багатоповерхівці, що на проспекті Соборності у Луцьку.
Сусіди розповідають, що криків потерпілих вони вранці не чули. Натомість зазначають, що чоловік часто хапався за ніж, погрожував доньці та колишній дружині вбивством, неодноразово бив їх.
В травні 2021 року чоловіка судили за побиття ексдружини та доньки, але зважаючи на те, що чоловік є безробітним пенсіонером і має ІІІ групу інвалідності, йому лише призначили штраф у розмірі 1530 гривень.
На місці трагедії працює поліція, тіла вбитих досі не винесли з квартири, адже тривають слідчі дії.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зі слів сусідів, загибла неодноразово викликала поліцію через насилля з боку колишнього чоловіка.
Нагадаємо, 20 липня о 7:15 в поліцію звернулась заявниця, яка розповіла, що її сусід вбив дружину та доньку 56 та 22 років. Інцидент трапився у багатоповерхівці, що на проспекті Соборності у Луцьку.
Сусіди розповідають, що криків потерпілих вони вранці не чули. Натомість зазначають, що чоловік часто хапався за ніж, погрожував доньці та колишній дружині вбивством, неодноразово бив їх.
В травні 2021 року чоловіка судили за побиття ексдружини та доньки, але зважаючи на те, що чоловік є безробітним пенсіонером і має ІІІ групу інвалідності, йому лише призначили штраф у розмірі 1530 гривень.
На місці трагедії працює поліція, тіла вбитих досі не винесли з квартири, адже тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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