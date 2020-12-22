Чоловік неодноразово погрожував розправою: деталі моторошного подвійного вбивства у Луцьку





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Зі слів сусідів, загибла неодноразово викликала поліцію через насилля з боку колишнього чоловіка.



Нагадаємо, 20 липня о 7:15 в поліцію звернулась заявниця, яка розповіла, що її сусід вбив дружину та доньку 56 та 22 років. Інцидент трапився у багатоповерхівці, що на проспекті Соборності у Луцьку.



Сусіди розповідають, що криків потерпілих вони вранці не чули. Натомість зазначають, що чоловік часто хапався за ніж, погрожував доньці та колишній дружині вбивством, неодноразово бив їх.



В травні 2021 року чоловіка судили за побиття ексдружини та доньки, але зважаючи на те, що чоловік є безробітним пенсіонером і має ІІІ групу інвалідності, йому лише призначили штраф у розмірі 1530 гривень.



На місці трагедії працює поліція, тіла вбитих досі не винесли з квартири, адже тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 62-річного чоловіка, який вранці 20 липня у Луцьку зарубав сокирою колишню дружину та доньку, вже судили за їх побиття.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Зі слів сусідів, загибла неодноразово викликала поліцію через насилля з боку колишнього чоловіка.Нагадаємо, 20 липня о 7:15 вІнцидент трапився у багатоповерхівці, що на проспекті Соборності у Луцьку.Сусіди розповідають, що криків потерпілих вони вранці не чули. Натомість зазначають, що чоловік часто хапався за ніж, погрожував доньці та колишній дружині вбивством, неодноразово бив їх.В травні 2021 року чоловіка судили за побиття ексдружини та доньки, але зважаючи на те, що чоловік є безробітним пенсіонером і має ІІІ групу інвалідності, йому лише призначили штраф у розмірі 1530 гривень.На місці трагедії працює поліція, тіла вбитих досі не винесли з квартири, адже тривають слідчі дії.

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