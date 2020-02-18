У Луцьку за пів року всиновили одну дитину

Станом на 25 червня на первинному обліку у службі у справах дітей перебували 189 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Про це йдеться в інформації про роботу служби у справах дітей за І півріччя 2021 року.Так, під опікою та піклуванням перебувають 164 дитини, у прийомних сім’ях - 3, у дитячому будинку сімейного типу - 10, у державних закладах - 9.За І півріччя цього року 17 дітям надали статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з них:5 влаштували під опіку/піклування;1 - у державний заклад.Від початку року в місті всиновили 1 дитину.Окрім того, обстежили умови проживання 85 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 22 усиновлених дітей.За 6 місяців цього року надали 1 квартиру соціального призначення дитині-сироті, 1 особу з числа позбавлених батьківського піклування заселили в соціальний гуртожиток.