Зламав хребет на річці, щоб знову ходити - потрібна операція: збирають кошти для 16-річного волинянина
Сьогодні, 07:23
16-річний Володимир Фурманюк з села Вигуричі Луцького району при пірнанні зламав хребет.
Про це у Фейсбуці повідомила його односельчанка Оксана Краля.
Хлопець, який втратив через хворобу маму, навчається в інтернаті. Днями приїхав до сестри в гості, у спеку пішов купатися і, пірнувши, зламав хребет.
Зараз хлопець в лікарні. Сестра не спроможна сама повністю оплатити лікування, тому і звертається до людей за допомогою. 150 тисяч гривень потрібно Володі на операцію. Після неї він має шанс встати на ноги і зможе ходити.
Реквізити:
4790729944633023
Ведишева Катерина (Ощадбанк), рідна сестра Володі.
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Про це у Фейсбуці повідомила його односельчанка Оксана Краля.
Хлопець, який втратив через хворобу маму, навчається в інтернаті. Днями приїхав до сестри в гості, у спеку пішов купатися і, пірнувши, зламав хребет.
Зараз хлопець в лікарні. Сестра не спроможна сама повністю оплатити лікування, тому і звертається до людей за допомогою. 150 тисяч гривень потрібно Володі на операцію. Після неї він має шанс встати на ноги і зможе ходити.
Реквізити:
4790729944633023
Ведишева Катерина (Ощадбанк), рідна сестра Володі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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