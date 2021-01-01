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Зламав хребет на річці, щоб знову ходити - потрібна операція: збирають кошти для 16-річного волинянина

Зламав хребет на річці, щоб знову ходити - потрібна операція: збирають кошти для 16-річного волинянина
16-річний Володимир Фурманюк з села Вигуричі Луцького району при пірнанні зламав хребет.

Про це у Фейсбуці повідомила його односельчанка Оксана Краля.

Хлопець, який втратив через хворобу маму, навчається в інтернаті. Днями приїхав до сестри в гості, у спеку пішов купатися і, пірнувши, зламав хребет.

Зараз хлопець в лікарні. Сестра не спроможна сама повністю оплатити лікування, тому і звертається до людей за допомогою. 150 тисяч гривень потрібно Володі на операцію. Після неї він має шанс встати на ноги і зможе ходити.

Реквізити:

4790729944633023

Ведишева Катерина (Ощадбанк), рідна сестра Володі.
Зламав хребет на річці, щоб знову ходити - потрібна операція: збирають кошти для 16-річного волинянина

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Теги: Володимир Фурманюк, зламав хребет, потрібна допомога
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