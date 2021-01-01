Зламав хребет на річці, щоб знову ходити - потрібна операція: збирають кошти для 16-річного волинянина

Володимир Фурманюк з села Вигуричі Луцького району при пірнанні зламав хребет.



Про це у



Хлопець, який втратив через хворобу маму, навчається в інтернаті. Днями приїхав до сестри в гості, у спеку пішов купатися і, пірнувши, зламав хребет.



Зараз хлопець в лікарні. Сестра не спроможна сама повністю оплатити лікування, тому і звертається до людей за допомогою. 150 тисяч гривень потрібно Володі на операцію. Після неї він має шанс встати на ноги і зможе ходити.



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Ведишева Катерина (Ощадбанк), рідна сестра Володі.



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