вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, кого з учасників стрілянини на автомийці у Луцьку затримали

Відомо, кого з учасників стрілянини на автомийці у Луцьку затримали
Учора, 20 липня, прикордонники у пункті пропуску «Сеньківка» викрили десятого учасника банди, що влаштувала стрілянину у Луцьку, під час якої загинула одна людина та двоє отримали травми.

Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел стало відомо, кого саме з учасників стрілянини, що перебував у розшуку, спіймали.

Затриманий – Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, житель Донецької області.

Тож, 10 із 11 причетних до інциденту вже затримані. У розшуку продовжує перебувати лише Маркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Запорізької області.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року сталася стрілянина на вулиці Набережній у Луцьку. У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрілянина, Луцьк, автомийка, Акопян Армен Левонович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі
Сьогодні, 13:31
В Україні можуть заборонити продавати сигарети і алкоголь в магазинах
Сьогодні, 13:13
Відомо, кого з учасників стрілянини на автомийці у Луцьку затримали
Сьогодні, 13:00
Волинська посадовиця заплатить 85 гривень штрафу за службове листування з гуглівської пошти
Сьогодні, 12:56
Вийшла з дому і не повернулася: розшукують 48-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
Продовжили арешт двох причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку Продовжили арешт двох причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку
20 травень, 2020, 17:04
Стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного взяли під варту Стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного взяли під варту
12 березень, 2020, 15:49
Затримали підозрюваного у стрілянині на автомийці на Набережній у Луцьку Затримали підозрюваного у стрілянині на автомийці на Набережній у Луцьку
12 березень, 2020, 11:40
Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку
05 листопад, 2019, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі
Сьогодні, 13:31
 0
В Україні можуть заборонити продавати сигарети і алкоголь в магазинах
Сьогодні, 13:13
 0
Відомо, кого з учасників стрілянини на автомийці у Луцьку затримали
Сьогодні, 13:00
 0
Волинська посадовиця заплатить 85 гривень штрафу за службове листування з гуглівської пошти
Сьогодні, 12:56
 0
Вийшла з дому і не повернулася: розшукують 48-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8