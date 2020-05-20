Відомо, кого з учасників стрілянини на автомийці у Луцьку затримали
Сьогодні, 13:00
Учора, 20 липня, прикордонники у пункті пропуску «Сеньківка» викрили десятого учасника банди, що влаштувала стрілянину у Луцьку, під час якої загинула одна людина та двоє отримали травми.
Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел стало відомо, кого саме з учасників стрілянини, що перебував у розшуку, спіймали.
Затриманий – Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, житель Донецької області.
Тож, 10 із 11 причетних до інциденту вже затримані. У розшуку продовжує перебувати лише Маркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Запорізької області.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року сталася стрілянина на вулиці Набережній у Луцьку. У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
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Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел стало відомо, кого саме з учасників стрілянини, що перебував у розшуку, спіймали.
Затриманий – Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, житель Донецької області.
Тож, 10 із 11 причетних до інциденту вже затримані. У розшуку продовжує перебувати лише Маркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Запорізької області.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року сталася стрілянина на вулиці Набережній у Луцьку. У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
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