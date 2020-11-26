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У Прилуцькому «підлатають» вулицю за кілька мільйонів

У Прилуцькому «підлатають» вулицю за кілька мільйонів
Проведуть поточний ремонт вулиці Жовтневої в селі Прилуцьке Луцької міської територіальної громади.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, на вулиці проведуть засипання промоїн і просідань щебенево-піщаною сумішшю, заллють бітум, зроблять вирiвнювальний шару з гарячої щільної асфальтобетонної сумiшi, проведуть улаштування покриттiв, укріплять узбіччя товщиною 10 см щебенево-піщаною сумiшшю.

Роботи мають виконати до кінця 2022 року. Очікувана вартість - 2 488 000 гривень.

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Теги: ремонт, вулиця, Жовтнева, Прилуцьке
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