У Прилуцькому «підлатають» вулицю за кілька мільйонів





Відповідний тендер оголосили на платформі



Відповідно до тендерної документації, на вулиці проведуть засипання промоїн і просідань щебенево-піщаною сумішшю, заллють бітум, зроблять вирiвнювальний шару з гарячої щільної асфальтобетонної сумiшi, проведуть улаштування покриттiв, укріплять узбіччя товщиною 10 см щебенево-піщаною сумiшшю.



Роботи мають виконати до кінця 2022 року. Очікувана вартість - 2 488 000 гривень.



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