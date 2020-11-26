У Прилуцькому «підлатають» вулицю за кілька мільйонів
Сьогодні, 18:42
Проведуть поточний ремонт вулиці Жовтневої в селі Прилуцьке Луцької міської територіальної громади.
Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Відповідно до тендерної документації, на вулиці проведуть засипання промоїн і просідань щебенево-піщаною сумішшю, заллють бітум, зроблять вирiвнювальний шару з гарячої щільної асфальтобетонної сумiшi, проведуть улаштування покриттiв, укріплять узбіччя товщиною 10 см щебенево-піщаною сумiшшю.
Роботи мають виконати до кінця 2022 року. Очікувана вартість - 2 488 000 гривень.
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Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Відповідно до тендерної документації, на вулиці проведуть засипання промоїн і просідань щебенево-піщаною сумішшю, заллють бітум, зроблять вирiвнювальний шару з гарячої щільної асфальтобетонної сумiшi, проведуть улаштування покриттiв, укріплять узбіччя товщиною 10 см щебенево-піщаною сумiшшю.
Роботи мають виконати до кінця 2022 року. Очікувана вартість - 2 488 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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