На Волині збільшили кількість центрів масової вакцинації від коронавірусу. АДРЕСИ

Від сьогодні, 21 липня, в Україні стартував п'ятий етап вакцинації. Це означає, що кожен українець зокрема й волинянин може безперешкодно отримати щеплення проти COVID-19.Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА.Голова Волинської ОДАповідомив, що на Волині збільшили кількість центрів масової вакцинації населення. Нині діє 7 такий центрів.Центри масової вакцинації в області розташовані за адресами:– місто Луцьк, проспект Відродження, 13. Години роботи: 9.00-15.00. Контактний номер: 099 1874093.– місто Луцьк, вулиця Бенделіані, 7. Години роботи: 9.00-15.00. Контактний номер: 0332-261538.– місто Луцьк, проспект Волі, 66-а. Години роботи: 9.00-15.00. Контактний номер: 050 4389747.– місто Луцьк, вулиця Стефаника, 3-а. Години роботи: 9.00-15.00. Контактний номер: 0332-723683.– місто Ковель, вулиця Театральна, 16. Години роботи: 8.30-15.00. Контактний номер: 050 4681584.– місто Володимир-Волинський, вулиця Павлова, 20. Години роботи: 10.00-15.00. Контактний номер: 063 7549207.– місто Нововолинськ, проспект Дружби, 19. Години роботи: 9.00-14.00. Контактний номер: 096 5660431."Упродовж двох днів ми плануємо відкрити вакцинальні центри в усіх районних центрах та містах області. Головам РДА та територіальних громад доручили організувати цей процес на своїх територіях", - зауважив Погуляйко.Заступниця голови ОДАповідомила, що в області проводять щеплення трьома видами вакцин: AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer/BioNTech. Окрім того, сьогодні можливе надходження вакцини Moderna.