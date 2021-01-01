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На Волині збільшили кількість центрів масової вакцинації від коронавірусу. АДРЕСИ

На Волині збільшили кількість центрів масової вакцинації від коронавірусу. АДРЕСИ
Від сьогодні, 21 липня, в Україні стартував п'ятий етап вакцинації. Це означає, що кожен українець зокрема й волинянин може безперешкодно отримати щеплення проти COVID-19.

Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ОДА.

Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що на Волині збільшили кількість центрів масової вакцинації населення. Нині діє 7 такий центрів.

Центри масової вакцинації в області розташовані за адресами:
– місто Луцьк, проспект Відродження, 13. Години роботи: 9.00-15.00. Контактний номер: 099 1874093.
– місто Луцьк, вулиця Бенделіані, 7. Години роботи: 9.00-15.00. Контактний номер: 0332-261538.
– місто Луцьк, проспект Волі, 66-а. Години роботи: 9.00-15.00. Контактний номер: 050 4389747.
– місто Луцьк, вулиця Стефаника, 3-а. Години роботи: 9.00-15.00. Контактний номер: 0332-723683.
– місто Ковель, вулиця Театральна, 16. Години роботи: 8.30-15.00. Контактний номер: 050 4681584.
– місто Володимир-Волинський, вулиця Павлова, 20. Години роботи: 10.00-15.00. Контактний номер: 063 7549207.
– місто Нововолинськ, проспект Дружби, 19. Години роботи: 9.00-14.00. Контактний номер: 096 5660431.

"Упродовж двох днів ми плануємо відкрити вакцинальні центри в усіх районних центрах та містах області. Головам РДА та територіальних громад доручили організувати цей процес на своїх територіях", - зауважив Погуляйко.

Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук повідомила, що в області проводять щеплення трьома видами вакцин: AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer/BioNTech. Окрім того, сьогодні можливе надходження вакцини Moderna.

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Теги: вакцинація, коронавірус, центри вакцинації, варте уваги
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