«Треба помагати цим людям, а не шкодити», – депутат Луцькради Тарас Шкітер про місцевий бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 22:01
Луцька міська рада має сприяти роботі місцевого бізнесу та цінувати місцевого інвестора.
Про це в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» наголосив Тарас Шкітер, голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» в Луцькій міській раді, - пише ІА "Конкурент".
«Міська рада і ми як депутати маємо цінувати будь-якого бізнесмена, будь-який бізнес, звичайно, який працює в рамках чинного законодавства. Ми маємо їм сприяти. Не може бути міська рада регулятором, нав’язувати якісь правила жорсткі бізнесу, тому що це призведе до того, що бізнес заходити в наше місто не буде», – зауважив депутат.
Так само треба цінувати й місцевого інвестора, каже політик.
«Дуже багато ключових підприємств створені місцевим бізнесом. «Модерн Експо» – його створив лучанин. Різні торгово-розважальні центри – теж власність лучан, основне будівництво йде – теж власність лучан. Все, що ми бачимо, це все роблять лучани, це ж не побудували іноземні інвестори», – розповів Шкітер.
Так, у Луцьку є бізнес із іноземними інвестиціями. Наприклад, «Кромберг енд Шуберт» та «Теріхем». Але більшість підприємств в обласному центрі Волині створені саме місцевими людьми, які тут виросли і живуть.
«І до цього треба підходити з розумінням, і помагати цим людям, а не шкодити», – резюмував Шкітер.
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Про це в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» наголосив Тарас Шкітер, голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» в Луцькій міській раді, - пише ІА "Конкурент".
«Міська рада і ми як депутати маємо цінувати будь-якого бізнесмена, будь-який бізнес, звичайно, який працює в рамках чинного законодавства. Ми маємо їм сприяти. Не може бути міська рада регулятором, нав’язувати якісь правила жорсткі бізнесу, тому що це призведе до того, що бізнес заходити в наше місто не буде», – зауважив депутат.
Так само треба цінувати й місцевого інвестора, каже політик.
«Дуже багато ключових підприємств створені місцевим бізнесом. «Модерн Експо» – його створив лучанин. Різні торгово-розважальні центри – теж власність лучан, основне будівництво йде – теж власність лучан. Все, що ми бачимо, це все роблять лучани, це ж не побудували іноземні інвестори», – розповів Шкітер.
Так, у Луцьку є бізнес із іноземними інвестиціями. Наприклад, «Кромберг енд Шуберт» та «Теріхем». Але більшість підприємств в обласному центрі Волині створені саме місцевими людьми, які тут виросли і живуть.
«І до цього треба підходити з розумінням, і помагати цим людям, а не шкодити», – резюмував Шкітер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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