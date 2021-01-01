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«Треба помагати цим людям, а не шкодити», – депутат Луцькради Тарас Шкітер про місцевий бізнес. ВІДЕО

«Треба помагати цим людям, а не шкодити», – депутат Луцькради Тарас Шкітер про місцевий бізнес. ВІДЕО
Луцька міська рада має сприяти роботі місцевого бізнесу та цінувати місцевого інвестора.

Про це в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» наголосив Тарас Шкітер, голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» в Луцькій міській раді, - пише ІА "Конкурент".

«Міська рада і ми як депутати маємо цінувати будь-якого бізнесмена, будь-який бізнес, звичайно, який працює в рамках чинного законодавства. Ми маємо їм сприяти. Не може бути міська рада регулятором, нав’язувати якісь правила жорсткі бізнесу, тому що це призведе до того, що бізнес заходити в наше місто не буде», – зауважив депутат.

Так само треба цінувати й місцевого інвестора, каже політик.

«Дуже багато ключових підприємств створені місцевим бізнесом. «Модерн Експо» – його створив лучанин. Різні торгово-розважальні центри – теж власність лучан, основне будівництво йде – теж власність лучан. Все, що ми бачимо, це все роблять лучани, це ж не побудували іноземні інвестори», – розповів Шкітер.

Так, у Луцьку є бізнес із іноземними інвестиціями. Наприклад, «Кромберг енд Шуберт» та «Теріхем». Але більшість підприємств в обласному центрі Волині створені саме місцевими людьми, які тут виросли і живуть.

«І до цього треба підходити з розумінням, і помагати цим людям, а не шкодити», – резюмував Шкітер.


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Теги: Волинь, Луцьк, Тарас Шкітер
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