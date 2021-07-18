Зник чоловік, який працює вантажником на Варшавському ринку. ФОТО

Юрія Свірського, 03.05.1991 р.н., жителя села Синявка Турійського району.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області .



Чоловік працює вантажником на ринку "Варшавський" в м. Луцьку.



Як інформують, 18.07.2021 року о 06:00 він пішов з робочого місця і донині його місце перебування невідоме.



В разі виявлення телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200 або 102.





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