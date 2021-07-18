вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зник чоловік, який працює вантажником на Варшавському ринку. ФОТО

Зник чоловік, який працює вантажником на Варшавському ринку. ФОТО
Правоохоронці встановлюють місце перебування безвісти зниклого Юрія Свірського, 03.05.1991 р.н., жителя села Синявка Турійського району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області .

Чоловік працює вантажником на ринку "Варшавський" в м. Луцьку.

Як інформують, 18.07.2021 року о 06:00 він пішов з робочого місця і донині його місце перебування невідоме.

В разі виявлення телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200 або 102.

Зник чоловік, який працює вантажником на Варшавському ринку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, розшук, вантажник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка під час «зняття порчі» залишилася без золотої каблучки та ланцюжка
Сьогодні, 11:57
Тягову підстанцію для електропоїздів у Ковелі збудують за 100 мільйонів
Сьогодні, 11:36
Зник чоловік, який працює вантажником на Варшавському ринку. ФОТО
Сьогодні, 11:24
В Україну повертається спека: синоптик назвала дату
Сьогодні, 11:07
У місті на Волині молодик серед вулиці чіплявся до жінок, його затримали
Сьогодні, 11:01
Схожі новини
Поїхав з дому на велосипеді і зник: у Луцьку розшукують дідуся. ФОТО Поїхав з дому на велосипеді і зник: у Луцьку розшукують дідуся. ФОТО
16 липень, 16:24
Може перебувати у Луцьку: поліція розшукує безвісти зниклу 51-річну жінку Може перебувати у Луцьку: поліція розшукує безвісти зниклу 51-річну жінку
07 липень, 16:10
Зник молодий чоловік з Луцька: тривають пошуки. ФОТО Зник молодий чоловік з Луцька: тривають пошуки. ФОТО
26 червень, 15:24
Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад
24 червень, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Через аварію на хімзаводі «РівнеАзот» у Луцьку перевірили якість повітря. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 12:28
 0
Біля «Авангарду» у Луцьку 24 липня не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 12:19
 0
У Торчині відкрили оновлений пункт екстреної медичної допомоги
Сьогодні, 12:00
 0
Волинянка під час «зняття порчі» залишилася без золотої каблучки та ланцюжка
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8