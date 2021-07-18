Зник чоловік, який працює вантажником на Варшавському ринку. ФОТО
Сьогодні, 11:24
Правоохоронці встановлюють місце перебування безвісти зниклого Юрія Свірського, 03.05.1991 р.н., жителя села Синявка Турійського району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області .
Чоловік працює вантажником на ринку "Варшавський" в м. Луцьку.
Як інформують, 18.07.2021 року о 06:00 він пішов з робочого місця і донині його місце перебування невідоме.
В разі виявлення телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області .
Чоловік працює вантажником на ринку "Варшавський" в м. Луцьку.
Як інформують, 18.07.2021 року о 06:00 він пішов з робочого місця і донині його місце перебування невідоме.
В разі виявлення телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зник чоловік, який працює вантажником на Варшавському ринку. ФОТО
Сьогодні, 11:24
В Україну повертається спека: синоптик назвала дату
Сьогодні, 11:07