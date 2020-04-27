Біля «Авангарду» у Луцьку 24 липня не продаватимуть алкоголь





Заборона стосується тих закладів, які входять у радіус 100-метрової зони навколо стадіону. Тож не можна буде придбати пиво (кріп пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових під час та після футбольного матчу.



Відповідним суб’єктам господарювання радять обмежити режим роботи підвідомчих закладів. Правоохоронні органи будуть чергувати посилено у цей період часу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з 24 липня з 14:00 до 20:00 заборонять продаж алкоголю у закладах поблизу стадіону «Авангард». Відповідне розпорядження підписав міський голова Луцька.Заборона стосується тих закладів, які входять у радіус 100-метрової зони навколо стадіону. Тож не можна буде придбати пиво (кріп пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових під час та після футбольного матчу.Відповідним суб’єктам господарювання радять обмежити режим роботи підвідомчих закладів. Правоохоронні органи будуть чергувати посилено у цей період часу.

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