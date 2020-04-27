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Біля «Авангарду» у Луцьку 24 липня не продаватимуть алкоголь

Біля «Авангарду» у Луцьку 24 липня не продаватимуть алкоголь
У Луцьку з 24 липня з 14:00 до 20:00 заборонять продаж алкоголю у закладах поблизу стадіону «Авангард». Відповідне розпорядження підписав міський голова Луцька.

Заборона стосується тих закладів, які входять у радіус 100-метрової зони навколо стадіону. Тож не можна буде придбати пиво (кріп пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових під час та після футбольного матчу.

Відповідним суб’єктам господарювання радять обмежити режим роботи підвідомчих закладів. Правоохоронні органи будуть чергувати посилено у цей період часу.

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Теги: Луцьк, стадіон, алкоголь, футбольний матч, Авангард, заборона продажу
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