Біля «Авангарду» у Луцьку 24 липня не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 12:19
У Луцьку з 24 липня з 14:00 до 20:00 заборонять продаж алкоголю у закладах поблизу стадіону «Авангард». Відповідне розпорядження підписав міський голова Луцька.
Заборона стосується тих закладів, які входять у радіус 100-метрової зони навколо стадіону. Тож не можна буде придбати пиво (кріп пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових під час та після футбольного матчу.
Відповідним суб’єктам господарювання радять обмежити режим роботи підвідомчих закладів. Правоохоронні органи будуть чергувати посилено у цей період часу.
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Заборона стосується тих закладів, які входять у радіус 100-метрової зони навколо стадіону. Тож не можна буде придбати пиво (кріп пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових під час та після футбольного матчу.
Відповідним суб’єктам господарювання радять обмежити режим роботи підвідомчих закладів. Правоохоронні органи будуть чергувати посилено у цей період часу.
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