«Пропонував керівникам заводів», – Ігор Поліщук про крісло першого заступника

обрали мером Луцька у 2020 році, однак й досі посада першого його заступника залишається вакантною.Як зазначив мер, у Законі України «Про місцеве самоврядування», як і в будь-якому іншому законодавчому акті немає вимоги про наявність першого заступника.«На цей момент нашій команді комфортно працювати у тому складі, у якому зараз працюємо. Будуть нові виклики – будемо підшуковувати кандидатуру», - сказав Ігор Поліщук.Очільник Луцька все ж зізнався, що все ж раніше пропонував кільком людям зайняти крісло першого заступника.«Я пропонував окремим керівникам заводів у Луцьку посісти це місце. Але є проблеми із заробітною платою. Топ-менеджери хорошого рівня не підуть на зарплату у 40 тисяч гривень, коли мають 150-200 тисяч. До того ж, переважно люди мають нормований робочий день, не беручи до уваги екстрені обставини, а робота заступником є майже цілодобовою, постійно треба реагувати», - додав Поліщук.