«Пропонував керівникам заводів», – Ігор Поліщук про крісло першого заступника
Сьогодні, 10:20
Ігоря Поліщука обрали мером Луцька у 2020 році, однак й досі посада першого його заступника залишається вакантною.
Як зазначив мер Інформаційному агентству ВолиньPost, у Законі України «Про місцеве самоврядування», як і в будь-якому іншому законодавчому акті немає вимоги про наявність першого заступника.
«На цей момент нашій команді комфортно працювати у тому складі, у якому зараз працюємо. Будуть нові виклики – будемо підшуковувати кандидатуру», - сказав Ігор Поліщук.
Очільник Луцька все ж зізнався, що все ж раніше пропонував кільком людям зайняти крісло першого заступника.
«Я пропонував окремим керівникам заводів у Луцьку посісти це місце. Але є проблеми із заробітною платою. Топ-менеджери хорошого рівня не підуть на зарплату у 40 тисяч гривень, коли мають 150-200 тисяч. До того ж, переважно люди мають нормований робочий день, не беручи до уваги екстрені обставини, а робота заступником є майже цілодобовою, постійно треба реагувати», - додав Поліщук.
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Як зазначив мер Інформаційному агентству ВолиньPost, у Законі України «Про місцеве самоврядування», як і в будь-якому іншому законодавчому акті немає вимоги про наявність першого заступника.
«На цей момент нашій команді комфортно працювати у тому складі, у якому зараз працюємо. Будуть нові виклики – будемо підшуковувати кандидатуру», - сказав Ігор Поліщук.
Очільник Луцька все ж зізнався, що все ж раніше пропонував кільком людям зайняти крісло першого заступника.
«Я пропонував окремим керівникам заводів у Луцьку посісти це місце. Але є проблеми із заробітною платою. Топ-менеджери хорошого рівня не підуть на зарплату у 40 тисяч гривень, коли мають 150-200 тисяч. До того ж, переважно люди мають нормований робочий день, не беручи до уваги екстрені обставини, а робота заступником є майже цілодобовою, постійно треба реагувати», - додав Поліщук.
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Коментарі 1
Чиновники завжди належать до середнього рівня: талановиті у владу не підуть ні за які гроші, а дурних попросту не беруть.
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