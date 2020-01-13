Викрадення джипа волинського експоліцейського з «ювеліркою» на 2,5 мільйона: чи знайшли причетних





Осіб, причетних до скоєння злочину, досі не знайшли. Йдеться в



Відомо також, що у червні 2021 року слідчий закрив кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування. Утім, 20 липня постанову про закриття скасували.



Наразі ж слідчий Андрій Береза подав клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні. Адже є потреба у продовженні слідчих дій, зокрема зібранні доказової бази, проведенні експертизи.



Суд, розглянувши клопотання, вирішив продовжити строк досудового розслідування на пів року.



Нагадаємо, інцидент стався 11 січня 2020 року. Власник залишив автомобіль Toyota Prado біля воріт власного будинку з відчиненими дверима та заведеним двигуном, а сам пішов зачиняти ворота. За цей час невідома особа викрила автівку, у багажнику якої було чимало коштовностей. Згодом авто знайшли у селі Верба колишнього Володимир-Волинського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулоріч у Володимирі-Волинському викрали джип екполіцейського, який тепер є власником ювелірних магазинів. Автівку згодом знайшли неушкодженою у селі неподалік, але з багажника зникли ювелірні вироби на 2,5 мільйона гривень.Осіб, причетних до скоєння злочину, досі не знайшли. Йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду.Відомо також, що у червні 2021 року слідчий закрив кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування. Утім, 20 липня постанову про закриття скасували.Наразі ж слідчийподав клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні. Адже є потреба у продовженні слідчих дій, зокрема зібранні доказової бази, проведенні експертизи.Суд, розглянувши клопотання, вирішив продовжити строк досудового розслідування на пів року.Нагадаємо,. Власник залишив автомобіль Toyota Prado біля воріт власного будинку з відчиненими дверима та заведеним двигуном, а сам пішов зачиняти ворота. За цей час невідома особа викрила автівку, у багажнику якої було чимало коштовностей. Згодом авто знайшли у селі Верба колишнього Володимир-Волинського району.

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