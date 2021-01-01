Після укусу ґедзя волинянка «підчепила» небезпечну інфекцію





У хворої були характерні для туляремії симптоми: протягом доби підвищилась температура тіла та виник озноб. За результатами проведеного епідрозслідування встановлено, що хвороба, ймовірно, спричинена укусом ґедзя під час випасу худоби 20 червня поточного року.



На третю добу з’явились скарги на почервоніння та припухлість шкіри в місці укусу комахи, болі в суглобах та характерні для туляремії збільшені шийні і пахвинні лімфатичні вузли (бубони). Хворій спершу діагностували ГРВІ та Covid-19 та лікували з приводу флегмони кисті. Стан жінки не покращувався. Лише лікарі-інфекціоністи запідозрили туляремію та провели необхідний відбір матеріалу для лабораторного дослідження.



У хворої підтвердився позитивний результат на туляремію. Наразі вона перебуває на амбулаторному лікуванні у Волинській обласній інфекційній лікарні з діагнозом: «Туляремія, виразково-бубонна форма, середньої важкості».



На сьогодні в області налічується до 80 ензоотичних з туляремії населених пунктів у 13 районах, в т.ч. й село Садів. Починаючи з 2002 року майже щорічно лабораторно підтверджується туляремія серед людей. За цей період виявлено 16 випадків захворювання серед людей, пов’язаних з контактом захворілих осіб з гризунами під час сільгоспробіт чи відвідуванням водойм. Останній випадок туляремії серед людей зареєстровано в одному із сіл Турійського району у 2018 році.



Довідково:



Туляремія – природно-осередкове інфекційне захворювання, яке виявляється переважно на ензоотичних територіях (де раніше реєструвались випадки хвороби серед людей). Хвороба проявляється гарячкою, головним болем, загальною слабкістю та характерною ознакою – збільшенням регіональних лімфатичних вузлів і тканин в місці проникнення збудника (такий збільшений вузол називають бубоном).



Джерелом збудника є понад 30 видів тварин, але найбільше значення мають мишовидні гризуни, зайці, ондатри та інші гризуни. Інфіковані збудником кровососні комахи залишаються заразними до 2 тижнів, а кліщі – довічно. Хвора на туляремію людина не є джерелом збудника для оточення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Садів, Луцького району, зафіксували випадок захворювання на туляремію. Жінку укусив ґедзь під час випасу худоби. Про це повідомляють на сайті Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.У хворої були характерні для туляремії симптоми: протягом доби підвищилась температура тіла та виник озноб. За результатами проведеного епідрозслідування встановлено, що хвороба, ймовірно, спричинена укусом ґедзя під час випасу худоби 20 червня поточного року.На третю добу з’явились скарги на почервоніння та припухлість шкіри в місці укусу комахи, болі в суглобах та характерні для туляремії збільшені шийні і пахвинні лімфатичні вузли (бубони). Хворій спершу діагностували ГРВІ та Covid-19 та лікували з приводу флегмони кисті. Стан жінки не покращувався. Лише лікарі-інфекціоністи запідозрили туляремію та провели необхідний відбір матеріалу для лабораторного дослідження.У хворої підтвердився позитивний результат на туляремію. Наразі вона перебуває на амбулаторному лікуванні у Волинській обласній інфекційній лікарні з діагнозом: «Туляремія, виразково-бубонна форма, середньої важкості».На сьогодні в області налічується до 80 ензоотичних з туляремії населених пунктів у 13 районах, в т.ч. й село Садів. Починаючи з 2002 року майже щорічно лабораторно підтверджується туляремія серед людей. За цей період виявлено 16 випадків захворювання серед людей, пов’язаних з контактом захворілих осіб з гризунами під час сільгоспробіт чи відвідуванням водойм. Останній випадок туляремії серед людей зареєстровано в одному із сіл Турійського району у 2018 році.Туляремія – природно-осередкове інфекційне захворювання, яке виявляється переважно на ензоотичних територіях (де раніше реєструвались випадки хвороби серед людей). Хвороба проявляється гарячкою, головним болем, загальною слабкістю та характерною ознакою – збільшенням регіональних лімфатичних вузлів і тканин в місці проникнення збудника (такий збільшений вузол називають бубоном).Джерелом збудника є понад 30 видів тварин, але найбільше значення мають мишовидні гризуни, зайці, ондатри та інші гризуни. Інфіковані збудником кровососні комахи залишаються заразними до 2 тижнів, а кліщі – довічно. Хвора на туляремію людина не є джерелом збудника для оточення.

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