У Луцьку викрали Lexus





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що наразі правоохоронці здійснюють заходи, спрямовані на пошук автівки.







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