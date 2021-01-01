У Луцьку викрали Lexus
Сьогодні, 11:42
У Луцьку на вулиці Гетьмана Мазепи сьогодні, 23 липня, викрали автомобіль Lexus RX 450.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що наразі правоохоронці здійснюють заходи, спрямовані на пошук автівки.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що наразі правоохоронці здійснюють заходи, спрямовані на пошук автівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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