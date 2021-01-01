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У Луцьку викрали Lexus

У Луцьку викрали Lexus
У Луцьку на вулиці Гетьмана Мазепи сьогодні, 23 липня, викрали автомобіль Lexus RX 450.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що наразі правоохоронці здійснюють заходи, спрямовані на пошук автівки.



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Теги: Lexus RX 450, викрадення
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