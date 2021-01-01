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Знайшли вантажника, який зник з Варшавського ринку у Луцьку

Знайшли вантажника, який зник з Варшавського ринку у Луцьку
Поліцейські розшукали Юрія Свірського, 03.05.1991 р.н., жителя села Синявка Турійського району. Чоловік працює вантажником на ринку "Варшавський" в м. Луцьку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області .

Нагадаємо, волинянин 18 липня о 06:00 пішов з робочого місця і його місце перебування було невідоме.

Наразі правоохоронці розшукали чоловіка. Відомо, що чоловіка знайшли у Луцьку. Після пошуків його відвезли до наркодиспансеру.

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Теги: розшук, Луцьк, вантажник
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