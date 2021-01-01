Знайшли вантажника, який зник з Варшавського ринку у Луцьку
Сьогодні, 12:39
Поліцейські розшукали Юрія Свірського, 03.05.1991 р.н., жителя села Синявка Турійського району. Чоловік працює вантажником на ринку "Варшавський" в м. Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області .
Нагадаємо, волинянин 18 липня о 06:00 пішов з робочого місця і його місце перебування було невідоме.
Наразі правоохоронці розшукали чоловіка. Відомо, що чоловіка знайшли у Луцьку. Після пошуків його відвезли до наркодиспансеру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області .
Нагадаємо, волинянин 18 липня о 06:00 пішов з робочого місця і його місце перебування було невідоме.
Наразі правоохоронці розшукали чоловіка. Відомо, що чоловіка знайшли у Луцьку. Після пошуків його відвезли до наркодиспансеру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки українським заробітчанам обіцяють платити у Польщі
Сьогодні, 12:50
Знайшли вантажника, який зник з Варшавського ринку у Луцьку
Сьогодні, 12:39