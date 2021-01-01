Відомо, коли тролейбуси №4 та №4-а відновлять курсування до Привокзального майдану

Ігор Поліщук.







Ігор Поліщук зазначив, що вирішення цієї проблеми знаходиться на завершальному етапі. Орієнтовно, на наступному тижні очікується відновлення руху цих тролейбусів. А саме, 28 або 29 липня тролейбуси вже почнуть курсувати до привокзального мікрорайону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тролейбуси №4 та №4-а відновлять рух до Привокзального майдану уже наступного тижня. Про це у Facebook розповів міський голова Луцька Рух тролейбусів змінили через пошкодження підземної кабельної мережі підприємства електротранспорту ще 1 липня. Зараз вони тимчасово курсують до готелю «Україна».Ігор Поліщук зазначив, що вирішення цієї проблеми знаходиться на завершальному етапі. Орієнтовно, на наступному тижні очікується відновлення руху цих тролейбусів. А саме, 28 або 29 липня тролейбуси вже почнуть курсувати до привокзального мікрорайону.

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