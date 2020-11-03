У селі на Волині обвалюється міст. ФОТО





Про це йдеться на офіційному сайті громади.



Староста Хорлупівсього старостинського округу Віктор Грудік зазначає, що останнім часом просідання дорожнього полотна посилилось, тому вважає, що міст потрібно невідкладно обстежити на аварійність та усунути недоліки.



Посадовці сподіваються, що дорожники оперативно відреагують та обстежать проблемну ділянку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підгайцівська сільська рада направила лист до Служби місцевих автомобільних шляхів Волинської області з проханням обстежити на аварійність міст через річку Конопелька у селі Пальче Луцького району.Про це йдеться на офіційному сайті громади.Староста Хорлупівсього старостинського округу Віктор Грудік зазначає, що останнім часом просідання дорожнього полотна посилилось, тому вважає, що міст потрібно невідкладно обстежити на аварійність та усунути недоліки.Посадовці сподіваються, що дорожники оперативно відреагують та обстежать проблемну ділянку.

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