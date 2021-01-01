У Луцьку вандал понищив майно магазину: у закладі розшукують зловмисника. ВІДЕО

У Луцьку невідомий чоловік завдав збитків одному з магазинів торгової марки «Coffee & Gelato», що знаходиться на вулиці Лесі Українки, 65.Про цеповідомив менеджер торгової марки «Coffee & Gelato».З його слів, інцидент трапився сьогодні, 25 липня, опівночі. Вулицею йшла компанія молодих людей. Один з них підійшов до магазину, підняв рулету, зруйнував її та пішов далі. Ймовірно, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.. У закладі просять громадян допомогти ідентифікувати особу зловмисника.«Ми хочемо знайти цього чоловіка, аби він не робив більше таких хуліганських дій. Люди повинні дізнатися про дії порушника. Якщо ж його не покарати, то згодом він може, до прикладу, пограбувати квартиру. При затримані зловмисника провоохоронці проведуть відповідні дії, а цю особу притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством», - говорить менеджер торгової марки «Coffee & Gelato».Повідомити про особу хулігана можна за номером +380674565452 або на