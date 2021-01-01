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У Луцьку вандал понищив майно магазину: у закладі розшукують зловмисника. ВІДЕО

У Луцьку вандал понищив майно магазину: у закладі розшукують зловмисника. ВІДЕО
У Луцьку невідомий чоловік завдав збитків одному з магазинів торгової марки «Coffee & Gelato», що знаходиться на вулиці Лесі Українки, 65.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив менеджер торгової марки «Coffee & Gelato».

З його слів, інцидент трапився сьогодні, 25 липня, опівночі. Вулицею йшла компанія молодих людей. Один з них підійшов до магазину, підняв рулету, зруйнував її та пішов далі. Ймовірно, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Правопорушника зафіксували камери відеоспостереження. У закладі просять громадян допомогти ідентифікувати особу зловмисника.

«Ми хочемо знайти цього чоловіка, аби він не робив більше таких хуліганських дій. Люди повинні дізнатися про дії порушника. Якщо ж його не покарати, то згодом він може, до прикладу, пограбувати квартиру. При затримані зловмисника провоохоронці проведуть відповідні дії, а цю особу притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством», - говорить менеджер торгової марки «Coffee & Gelato».

Повідомити про особу хулігана можна за номером +380674565452 або на фейсбук-сторінці «Coffee & Gelato».


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Теги: Луцьк, вандал, магазин, збитки
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чудак зачудив і як наслідок, стане відомим на весь Луцьк.
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