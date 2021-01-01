У Луцьку вандал понищив майно магазину: у закладі розшукують зловмисника. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
У Луцьку невідомий чоловік завдав збитків одному з магазинів торгової марки «Coffee & Gelato», що знаходиться на вулиці Лесі Українки, 65.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив менеджер торгової марки «Coffee & Gelato».
З його слів, інцидент трапився сьогодні, 25 липня, опівночі. Вулицею йшла компанія молодих людей. Один з них підійшов до магазину, підняв рулету, зруйнував її та пішов далі. Ймовірно, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Правопорушника зафіксували камери відеоспостереження. У закладі просять громадян допомогти ідентифікувати особу зловмисника.
«Ми хочемо знайти цього чоловіка, аби він не робив більше таких хуліганських дій. Люди повинні дізнатися про дії порушника. Якщо ж його не покарати, то згодом він може, до прикладу, пограбувати квартиру. При затримані зловмисника провоохоронці проведуть відповідні дії, а цю особу притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством», - говорить менеджер торгової марки «Coffee & Gelato».
Повідомити про особу хулігана можна за номером +380674565452 або на фейсбук-сторінці «Coffee & Gelato».
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив менеджер торгової марки «Coffee & Gelato».
З його слів, інцидент трапився сьогодні, 25 липня, опівночі. Вулицею йшла компанія молодих людей. Один з них підійшов до магазину, підняв рулету, зруйнував її та пішов далі. Ймовірно, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Правопорушника зафіксували камери відеоспостереження. У закладі просять громадян допомогти ідентифікувати особу зловмисника.
«Ми хочемо знайти цього чоловіка, аби він не робив більше таких хуліганських дій. Люди повинні дізнатися про дії порушника. Якщо ж його не покарати, то згодом він може, до прикладу, пограбувати квартиру. При затримані зловмисника провоохоронці проведуть відповідні дії, а цю особу притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством», - говорить менеджер торгової марки «Coffee & Gelato».
Повідомити про особу хулігана можна за номером +380674565452 або на фейсбук-сторінці «Coffee & Gelato».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чудак зачудив і як наслідок, стане відомим на весь Луцьк.
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