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Волинян стає менше: демографічні підрахунки

Волинян стає менше: демографічні підрахунки
За рік кількість волинян зменшилась на 5101 людину. Станом на січень-травень 2020 року на Волині жило 1 мільйон 30 тисяч волинян, за такий же проміжок часу 2021 волинян стало 1 мільйон 25 тисяч, — повідомляють в обласному управлінні статистики.

Кількість померлих волинян перевищує кількість народжених, зокрема на 100 померлих — 63 новонароджених.

Народилось за цей час 4056 дитини, померли — 6395 людини. За відповідний період статистичних досліджень у січні-грудні 2020 року в області народилося 4111 дітей, померли — 5630 волинян.

Постійно на території області живе 1 мільйон 22 тисячі волинян. У відповідний період минулого року чисельність населення була 1 мільйон 27 тисяч.

За січень-травень 2021 року Волинську область, за даними зняття з реєстрації місця проживання, покинуло двоє людей, тоді, які 2020 року Волинь покинуло - 255 громадянин.

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Коментарі 2
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Не вірю.Якщо такі точні дані по області,то для чого перепис населення,порахуйте області і все.Скоріш за все нас менше мільона,вимираємо...а ще скільки не повертається з-за кордону.
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Ну ті, що не повертаються з-за кордону не вмирають же ж.
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