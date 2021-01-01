Волинян стає менше: демографічні підрахунки

За рік кількість волинян зменшилась на 5101 людину. Станом на січень-травень 2020 року на Волині жило 1 мільйон 30 тисяч волинян, за такий же проміжок часу 2021 волинян стало 1 мільйон 25 тисяч, — повідомляють в обласному управлінні статистики.Кількість померлих волинян перевищує кількість народжених, зокрема на 100 померлих — 63 новонароджених.Народилось за цей час 4056 дитини, померли — 6395 людини. За відповідний період статистичних досліджень у січні-грудні 2020 року в області народилося 4111 дітей, померли — 5630 волинян.Постійно на території області живе 1 мільйон 22 тисячі волинян. У відповідний період минулого року чисельність населення була 1 мільйон 27 тисяч.За січень-травень 2021 року Волинську область, за даними зняття з реєстрації місця проживання, покинуло двоє людей, тоді, які 2020 року Волинь покинуло - 255 громадянин.