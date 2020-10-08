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Луцьк викупить у людей землі для розширення кладовища в Гаразджі

Луцьк викупить у людей землі для розширення кладовища в Гаразджі
Луцьк викупить три земельні ділянки для суспільних потреб.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.

У зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів щодо своєчасного та належного поховання померлих, суспільною потребою у розширенні території міського кладовища у селі Гаразджа Луцького району, викуплять земельні ділянки у селі Піддубці. Їх раніше надали для ведення особистого селянського господарства. Люди на викуп погодилися.

Йдеться про три земельні ділянки площею 0,2887 га, 0,2000 га та 0,1400 га.

Згідно з експертними грошовими оцінками від 9 липня, вартість землі становить: 206 000 гривень (0,2887 га), 144 632 гривні (0,2000 га) та 103 121 гривню (0,1400 га).

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Теги: кладовище, Гаразджа, розширення, земля
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