Луцьк викупить у людей землі для розширення кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 12:06
Луцьк викупить три земельні ділянки для суспільних потреб.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.
У зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів щодо своєчасного та належного поховання померлих, суспільною потребою у розширенні території міського кладовища у селі Гаразджа Луцького району, викуплять земельні ділянки у селі Піддубці. Їх раніше надали для ведення особистого селянського господарства. Люди на викуп погодилися.
Йдеться про три земельні ділянки площею 0,2887 га, 0,2000 га та 0,1400 га.
Згідно з експертними грошовими оцінками від 9 липня, вартість землі становить: 206 000 гривень (0,2887 га), 144 632 гривні (0,2000 га) та 103 121 гривню (0,1400 га).
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.
У зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів щодо своєчасного та належного поховання померлих, суспільною потребою у розширенні території міського кладовища у селі Гаразджа Луцького району, викуплять земельні ділянки у селі Піддубці. Їх раніше надали для ведення особистого селянського господарства. Люди на викуп погодилися.
Йдеться про три земельні ділянки площею 0,2887 га, 0,2000 га та 0,1400 га.
Згідно з експертними грошовими оцінками від 9 липня, вартість землі становить: 206 000 гривень (0,2887 га), 144 632 гривні (0,2000 га) та 103 121 гривню (0,1400 га).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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