У Луцьку під час руху у маршрутки відлетіло колесо
Сьогодні, 14:01
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького у маршрутного автобуса № 28 відлетіло заднє колесо. Про це пише ІА Конкурент.
Інцидент стався близько 12:30 год. Пасажирів маршрутки висадили.
Рух транспорту був ускладнений. На місце події викликали евакуатор.
Роботи із встановлення колеса майже завершили. Рух транспорту наразі нормалізувався.
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Інцидент стався близько 12:30 год. Пасажирів маршрутки висадили.
Рух транспорту був ускладнений. На місце події викликали евакуатор.
Роботи із встановлення колеса майже завершили. Рух транспорту наразі нормалізувався.
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Коментарі 1
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