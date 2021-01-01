У Луцьку під час руху у маршрутки відлетіло колесо





Інцидент стався близько 12:30 год. Пасажирів маршрутки висадили.



Рух транспорту був ускладнений. На місце події викликали евакуатор.



Роботи із встановлення колеса майже завершили. Рух транспорту наразі нормалізувався.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького у маршрутного автобуса № 28 відлетіло заднє колесо. Про це пише ІА Конкурент. Інцидент стався близько 12:30 год. Пасажирів маршрутки висадили.Рух транспорту був ускладнений. На місце події викликали евакуатор.Роботи із встановлення колеса майже завершили. Рух транспорту наразі нормалізувався.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію