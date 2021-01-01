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У Луцьку під час руху у маршрутки відлетіло колесо

У Луцьку під час руху у маршрутки відлетіло колесо
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького у маршрутного автобуса № 28 відлетіло заднє колесо. Про це пише ІА Конкурент.

Інцидент стався близько 12:30 год. Пасажирів маршрутки висадили.

Рух транспорту був ускладнений. На місце події викликали евакуатор.

Роботи із встановлення колеса майже завершили. Рух транспорту наразі нормалізувався.

У Луцьку під час руху у маршрутки відлетіло колесо
У Луцьку під час руху у маршрутки відлетіло колесо
У Луцьку під час руху у маршрутки відлетіло колесо

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Теги: маршрутка, колесо, рух транспорту, Луцьк
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