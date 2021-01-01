Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК

Наразі у Луцьку та районі пропонують чимало високооплачуваних вакансій. Оплату пропонують від 15 до 40 тисяч гривень на місяць.Про актуальні вакансії у Луцькому районірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатушукають. В його обов'язки входить здійснення ескізів, підбір матеріалів, консультація та будівельних креслень. Телефон для інформації: (0332) 72-82-89.Для виконання монтажних робіт середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків візьмуть на роботу. Йому обіцяють винагороду у розмірі. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0279) 21301 (Віталій Анатолійович).Потребують одразу двох, яким будуть платити. Вони повинні проводити електро-газозварювальні роботи газопровідних конструкцій (зварювання поліетиленових та поліпропіленових газопроводів), виконувати якісні герметичні шви на газопровідних трубах низького та середнього тиску. Обов'язковим є досвід зварювання поліетиленових та поліпропіленових газопроводів, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці. Графік роботи: Пн-Пт - з 8 до 17 години. Контакти: (0332) 72-82-89.На зарплатузапрошують на роботу. Обов'язки: продаж водопровідного, опалювального приладдя та устаткування, створення клієнтської база, системне проведення переговорів з існуючими клієнтами та партнерами, новими клієнтами, ініціювання проведення презентацій та заходів з підтримки продажів, системний моніторинг конкурентів і ринку в регіоні, розуміння і знання асортименту, класифікації, характеристики та призначення товару. Потрібно мати власне авто. За деталями: (0332) 72-82-89.Є пропозиції для трьох, яким пропонують оплату у розмірі. Працівники мають складати кошториси, калькуляції вартості виготовлення виробів та конструкцій, вираховувати вартость маш.-год. роботи будівельних машин і механізмів, узгоджувати кошториси та складати акти виконаних робіт КБ-2в та готувати пакет документів під час проведення взаєморозрахунків з замовником за виконані роботи, розробляти розділ «Кошторисна документація», знати програмний комплекс АВК-5. (0332) 72-82-89.На зарплатуготові взяти на роботу. В його обов'язки входить отримання вихідних даних, супровід розробки та погодження проєктної документації, співпраця зі службами міста, проведення загальнотехнічних оглядів будівель, попередження можливісті обрушень, контроль за станом перекриттів та конструкцій будівлі, ведення технічного журналу з експлуатації будівлі, до якого вносять записи про виконані роботи із зазначенням виду і місця робіт. (0332) 72-82-89.Є вакансія для, якому платитимутьна місяць. Обов'язки: Забезпечення безаварійної та надійної роботи всіх видів устаткування цеху, його правильна експлуатація, своєчасний і якісний ремонт та технічне обслуговування, Здійснення технічного нагляду за станом захисних пристроїв на механічному устаткуванні. Обов'язковими є досвід роботи на виробництві та освіта за напрямком електромеханіки (знання КВП та автоматики). (0332) 72-82-89.Візьмуть на роботу. Заробітна плата -. Спеціаліст повинен забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проєктів, виконувати будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, введити об'єкти в дію у встановленні строки, організовувати виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проєктною та технічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами, складати заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації і т.д. (0332) 72-82-89.На зарплатушукають. В його обов'язки входить організація роботи швейного цеху, здійснення міжпроцесного контролю, контролю за дотриманням технологічної дисципліни у цеху, контроль за виконанням планових завдань, контроль якості. Потрібно знати технологію виробництва верхнього одягу. (0332) 72-82-89.Потрібен, якому будуть платитиза місяць. Фахівець буде розробляти нові і модернізувати наявні конструкції, вироби, забезпечуючи їх високий рівень, з урахування можливостей устаткування, вимог замовника, проєктування технологічної оснастки, пресс-форм. Повинен знати і розуміти принципи роботи та призначення механізмів, редукторів, прес-форм, вільно володіти 3D/2D проєктуванням (Kompas, Solidworks, AutoCad, Solid Edge), мати хороші практичні навички роботи в середовищах тривимірного проєктування. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).Для роботи на вантажному автомобілі в міжнародному сполучені є пропозиції для десятьох. Зарплата -. (0332) 72-82-89.Запрошують на роботу, який буде налаштовувати процес ремонту та технічного обслуговування вантажних автомобілів та автобусів, підбирати персоналу слюсарів і майстрів, налаштовувати та підтримувати робочий процес, шукати нових клієнтів, взаємодіяти з клієнтами, вести бази даних та звітность, контролювати рахунки. Оплата -На зарплатує вакансії для двох. Він буде займатись доставкою продукції по торговим точкам згідно з маршрутом Ківерці-Рожище, виконанням плану продаж (кондитерські вироби), залученням клієнтів до співпраці, викладанням продукції в торгових точках згідно з стандартами мерчандайзингу, виконанням поставлених керівництвом завдань, компенсацією пального, мобільним зв’язоком, амортизаційними витратами на авто. Обов’язковою є наявність власного автомобіля. (0332) 72-82-89.Для навантаження будівельних матеріалів, піску, каміню готові взяти на роботу. Заробітна плата -. (0332) 72-82-89.На зарплатушукають. Спеціаліст буде працювати на баштовому крані КБ-408. Можливі відрядження. (0332) 72-82-89.Для різки брил різних порід каменю на спеціальних верстатах візьмуть на роботу. Оплата -на місяць. (0332) 72-82-89.Є пропозиції одразу для двох. Їм обіцяють платити. Працівник буде працювати в токарному цеху, вільно читати креслення, виконувати токарну обробку деталей, виготовляти металеві деталі на токарному верстаті на виробничій базі. (0332) 72-82-89.На зарплатупотрібен. Обов'язки: монтаж щитів управління та високовольтного обладнання, релейних схем захисту та автоматики, монтаж силових та трансформаторних підстанцій, монтаж зовнішнього та внутрішнього освітлення. (0332) 72-82-89.Для роботи на виробничій базі в ковальському цеху (виробництво чавунних виробів) шукають. Оплата -. (0332) 72-82-89.Є вакансія для(будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи). Йому пропонують винагороду у розміріна місяць. Вахтовий метод роботи (15 через 15 днів). Працівник повинен виконувати роботи середньої складності, що здійснюються під час виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій, знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності, знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт. (0268) 21413 (Ярослав Іванович).Для шліфування виробів та деталей з каменю на спеціальних верстатах запрошують на роботу. Оплата -за місяць. (0332) 72-82-89.На зарплатує пропозиція для. Він буде керувати одноковшовим екскаватором. Вахтовий метод роботи (15 днів через 15). Забезпечують житлом. (0332) 72-82-89.Готові взяти на роботу, якому платитимуть. В його обов'язки входить робота в цифровій друкарні SIDE BY SIDE, знання поліграфічних процесів та технологій, перевірка на справність устаткування, пристосувань і інструментів, блокувальних і інших пристроїв, комплектність форм, отриманих на замовлення, та їх якість. (0332) 72-82-89.Для догляду за немовлям та роботи в сім‘ї є пропозиція для. Заробітна плата -. Повний робочий день. Потрібно мати медичну освіту, досвід роботи з немовлятами (в лікарнях чи у приватних осіб), високий рівень відповідальності, емпатії, чесність, порядність, любов до своєї роботи. (0332) 72-82-89.На зарплатушукають. В його обов'язки входить вивезення твердих побутових відходів по місту Луцьку та Луцькому районі, контроль за належним технічним станом закріпленого транспортного засобу. Обіцяють довіз на роботу та з роботи працівників. (0332) 72-82-89.Для знання нормативних та інших керівних матеріалів щодо проєктування, будівництва та експлуатації об'єктів потрібен. Заробітна плата -. Обов'язковим є досвід роботи. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).На зарплатуготові взяти на роботу. Він буде виконувати зварювальні роботи при проведенні внутрішнього водогону, працювати на висоті, зварювати стики, їздити відрядження по Україні. (0332) 72-82-89.Є вакансія для, якому обіцяють винагороду у розмірі. В його обов'язки входить знання програми АВК або її аналогів. Обов'язковими є досвід роботи з проєктно-кошторисними документами, знання у сфері кошторисного ціноутворення, складання калькуляції. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).На зарплатузапрошують на роботу. Спеціаліст повинен знати програми АВК або її аналоги, мати досвід роботи з проєктно-кошторисними документами, знання у сфері кошторисного ціноутворення, складання калькуляції. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).Для керування будівельними роботами, монтажем конструкцій, контролю за якістю виконання робіт шукають. Оплата -. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).Є пропозиція для двох, якому платитимутьна місяць. Обов'язки: забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до робочих креслень, проєкту організації робіт, виробничого плану та нормативних документів, контроль за додержанням технологічної послідовності виробництва та забезпечення належної якості робіт, у разі потреби здійснювати розбивні роботи, геодезичний контроль під час виконання технологічних операцій, заміри обсягів будівельно-монтажних робіт, організація приймання матеріалів, конструкцій, виробів, їх складування та облік. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).Потребують, який буде займатися монтажем силових кіл та трансформаторних підстанцій, монтажем зовнішнього та внутрішнього освітлення, керувати бригадою робітників, писати встановлену звітність. Оплата -. (0332) 72-82-89.На зарплатувізьмуть на роботу двох. В його обов'язки входить виконання плану продаж, робота з дебіторською заборгованістю, контроль дебіторської заборгованості, проведення переговорів з клієнтами, ведення звітної документації, виконання плану продаж, робота з дебіторською заборгованістю, контроль дебіторської заборгованості, проведення переговорів з клієнтами, ведення звітної документації. (0332) 72-82-89.Для перевезення вантажів з Луцька до Ковеля та у зворотному напрямку з дотриманням ПДР, відповідальним ставленням до технічного стану автомобіля потрібен. Йому обіцяють винагородуна місяць. Вихідні дні: неділя, середа. (0332) 72-82-89.На зарплатувізьмуть на роботу. Обов'язки: управління будівельно-монтажними роботами на об'єкті, визначення обсягів робіт згідно з проєктною документацією, формування обсягів для актів виконаних робіт, контролю за рухом ТМЦ на дільниці. Кандидат на цю посаду повинен вміти вільно читати креслення, бути готовим до відряджень, мати досвід роботи від 1 року.. Вахтовий метод роботи - 15/15. Проживання та проїзд - за рахунок підприємства. (0332) 72-82-89.Для перевезення вантажів Європою (Німеччина, Голландія, Бельгія) шукають. Оплата -. (0332) 72-82-89.На зарплату 20 тисяч гривень на місяць запрошують на роботу. Фахівець буде займатися виробництвом солодощів, забезпеченням безперебійної роботи виробничого обладнання, організацією роботи слюсарів-ремонтників. Кандидат на цю посаду повинен мати водійське посвідчення категорії B. Вітаються навики роботи у програмі SolidWorks, програмування мікроконтролерів, навики роботи зварюванням TIG, розуміння роботи пневмосистем та власний автомобіль. (0332) 72-82-89.Є вакансія для, який матиме заробітну плату у розміріна місяць. В його обов'язки входить чистка та промивка теплообмінників газових котлів Бош. Обов'язковими є наявність власного легкового автомобіля, порядність, відповідальність, бажання працювати на результат. (0332) 72-82-89.На зарплатупотребують двох(Україна-Польща). Потрібно мати картку водія для тахографа, бажано посвідчення АДР, категорія СЕ. (0332) 72-82-89.Також візьмуть на роботуна зарплату. В його обов'язки входить здійснення вантажних перевезень за кордон автомобілем "Рено преміум" з тентом або рефрижератором. Обов'язковими є наявність закордонного паспорту обов'язкова, бажана наявність чіп-карти та досвіду поїздок за кордон. (0332) 72-82-89.У селі Липини Луцького району на зарплатупотрібен. Працівник повинен буде здійснювати безпосереднє керівництво будівництвом, забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проєктів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт, введення об'єктів у дію у встановлені строки.Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання, вести журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт тощо. (0332) 72-82-89.Для доставки вантажів (дитячі іграшки) за кордон шукають. Оплата -. (0332) 72-82-89.У селі Підгайці Луцького району для здійснення міжнародних вантажних перевезень запрошують на роботу. Оплата -. Потрібно мати права водія категорії В, С, СЕ. (0332) 72-82-89.У селі Гірка Полонка Луцького району є пропозиція для, якому платитимуть. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).Також на зарплатупотребують. Він повинен здійснювати міжнародні перевезення вантажним автомобілем, доглядати за технічним станом авто. Обов'язковою є наявність чіп-карти водія. (0332) 72-82-89.Заробітну платуобіцяють для, який перевозитиме вантажі на міжнародному сполученні (країни Європи) автомобілем VOLVO, контролюватиме технічний стан автомобіля, буде вести документацію по конкретному перевезенню. Потрібно мати права категорії С, Е та закордонний паспорт. (0332) 72-82-89.У селі Шепель Луцького району шукають, якому обіцяють платитина місяць. Обов'язки: виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).У селі Рованці Луцького району готові взяти на роботу, якому платитимуть. Він буде комплектувати проводи, пучки шнурів, шнури з виробами, з'єднувальні проводи та укладати їх у затискачі згідно з кресленнями. На робочому місці забезпечують безкоштовний довіз на роботу та до місця проживання, компенсацію за проїзд і харчування, санаторно-курортне лікування, оплачуване навчання. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).У селі Великий Омеляник на зарплатує вакансія для. В його обов'язки входить вміння навчати та організувати роботу колективу, нарахування зарплати працівникам бригади, вміння читати кошториси, проектну документацію, складання актів, знання дорожніх машин та механізмів. Обов'язковими є досвід роботи майстром виконробом та вища будівельна освіта. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).