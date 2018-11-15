У Рованцях зіткнулися легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.



Поблизу АЗС не розминулися Volkswagen Passat i Opel Combo. В результаті ДТП автівки зазнали механічних ушкоджень.



Наразі на місці працює екіпаж патрульної поліції.





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