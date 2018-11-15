У Рованцях зіткнулися легковики. ФОТО
Сьогодні, 17:46
У селі Рованці Луцького району сьогодні, 26 липня, зіткнулися два легковики.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.
Поблизу АЗС не розминулися Volkswagen Passat i Opel Combo. В результаті ДТП автівки зазнали механічних ушкоджень.
Наразі на місці працює екіпаж патрульної поліції.
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Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.
Поблизу АЗС не розминулися Volkswagen Passat i Opel Combo. В результаті ДТП автівки зазнали механічних ушкоджень.
Наразі на місці працює екіпаж патрульної поліції.
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