Які вакансії із зарплатою від 15 до 40 тисяч гривень пропонують на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:40
Наразі високооплачувані вакансії є у Горохові, Нововолинську, Володимирі-Волинському, Любомлі та Ковельському, Шацькому, Ківерцівському та Локачинському районах.
Про актуальні вакансії у Луцькому районі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Ковелі на зарплату 15 тисяч гривень потрібен монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. В його обов'язки входять монтажні роботи середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків, будівництво та ремонт мостів та тунелів. Вахтовий метод роботи 15 днів через 15. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Є пропозиції одразу для трьох водіїв автотранспортних засобів, яким обіцяють винагороду у розмірі 15 тисяч гривень на місяць. Вони поивинні перевозити вантажі по Україні та за кордон до місця призначення з дотриманням правил транспортування. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Для активних продажів на маршруті (продукти харчування), роботи з дебіторською заборгованістю шукають торговельного представника. Оплата - 15 тисяч гривень. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Готові взяти на роботу арматурника, якому будуть платити 15 тисяч гривень. Спецаліст буде виконувати роботи під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій, будівництва та ремонту мостів, тунелів. Вахтовий метод роботи 15 днів через 15. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Для здійснення моніторингу та закупівлі матеріалів потребують менеджера (управителя) з постачання. Заробітна плата - 16 тисяч гривень. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
На зарплату 20 тисяч гривень є вакансії для двох водіїв міжнародних перевезень. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Для зварювання водопровідних мереж (труб) та дотримання безпечних умов праці запрошують на роботу двох електрогазозварників. Оплата - 25 тисяч гривень на місяць. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Є пропозиції для шісьох водіїв автотранспортних засобів, яким обіцяють платити 25 тисяч гривень. В його обов'язки входить здійснення перевезень на тентованих вантажних автомобілях відповідно до встановлених маршрутів Україною та за її межами, слідкувати за технічним станом автотранспортного засобу. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Зарплату 40 тисяч гривень обіцяють водію автотранспортних засобів. Він буде здійснювати вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польща, Чехія, Німеччина на автомобілі VOLVO, слідкувати за збереженням вантажів. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
У селі Зелена Ковельського району потрібен машиніст фрезагрегата, який буде виконувати фрезерування дорогою спецтехнікою, щозмінне та технічне обслуговування фрези, брати участь у її плановому запобіжному ремонті. Оплата - 15 тисяч гривень. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Також на заробітну плату 20 тисяч гривень візьмуть на роботу машиніста автогрейдера. Обов'язки: керування автогрейдером, щозмінне та технічне обслуговування автогрейдеру, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Є пропозиція для машиніста-укладача асфальтобетону, якому будуть платити 20 тисяч гривень на місяць. Працівник має керувати укладачем асфальтобетону, виконувати щозмінне та технічне обслуговування укладача асфальтобетону, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Пропонують роботу машиністу механічного котка. Зарплата - 20 тисяч гривень. В його обов'язки входить керування котком під час планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбування поверхні підготовчих і осідних басейнів механічним котком. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
На заробітну плату 20 тисяч гривень шукають машиніста екскаватора. Він повинен управляти екскаватором, зокрема, переміщати його на певні робочі ділянки (в залежності від вказівок більш кваліфікованих осіб), обслуговувати та ремонтувати машини відповідно до вимог інструкцій і нормативних актів щодо експлуатації. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
У Горохові готові взяти на роботу водія автотранспортних засобів, якому платитимуть 22 тисячі гривень. Працівник буде керувати спеціалізованими автомобільними транспортними засобами за різних дорожніх та кліматичних умов, виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів. (0279) 21301 (Віталій Анатолійович).
У Нововолинську на зарплату 15 тисяч гривень потрібен монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Він буде займатися будівництвом та ремонтом мостів та тунелів, виконанням монтажних робіт середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків. Вахтовий метод роботи. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Є вакансія для начальника управління, якому обіцяють винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Обов'язки: управління у галузі житлово-комунального господарства, благоустрою території, будівництва, експлуатації комунальних об’єктів, транспорту та зв’язку, зелених насаджень, поводження з побутовими відходами. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Для розробки технологічних інструкцій на процеси приготування сплавів, впровадження у виробництво нових технологій приготування сплавів та процеси виготовлення фасонного литва шукають інженера-технолога. Заробітна плата - 15 тисяч гривень. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Є пропозиція для інженера-електроніка, якому обіцяють оплату в розмірі 15 тисяч гривень. Спеціаліст буде впроваджувати комплексну автоматизацію, працювати з програмованими логічними контролерами (PLC) Siemens Simatic S7, Schneider Electric, ОвенПЛК та панелями операторів (HMI), програмувати їх, впроваджувати в технологічний процес, підтримувати в експлуатації. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Для організації і ведення податкового обліку на підприємстві, ведення, складання і подання податкової, фінансової статистичної звітності візьмуть на роботу головного бухгалтера. Заробітна плата - 15 тисяч гривень. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
На зарплату 15 тисяч гривень потрібен формувальник машинного формування. Фахівець буде виготовляти форми для відливок на формувальних машинах. Можливе навчання професії на виробництві. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Для обрубки, зачистки литва пневмоінструментом і вручну є вакансія для обрубувача. Йому обіцяють платити 20 тисяч гривень. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
У Володимирі-Волинському шукають менеджера (управителя) із збуту. Оплата - 15 тисяч гривень. Обов'язки: здійснювати збут м'ясної продукції по торгових точках Володимира-Волинського та Нововолинську, шукати нових клієнтів, контролювати дебіторську заборгованость. Потрібно мати власний автомобіль, посвідчення водія категорії В. Амортизація автомобіля та пальне відшкодовують. (03342) 35644 (Галина Михайлівна).
Запрошують на роботу лікаря-педіатра, який матиме зарплату в розмірі 15 тисяч гривень. Медик повинен проводити профілактичні періодичні огляди, визначати стан здоров'я та психологічного розвитку дітей та підлітків, встановлювати захворювання, що потребують постійного нагляду та спеціального лікування. (03342) 35644 (Галина Михайлівна).
У Любомлі для керування автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії Е, потрібен водій автотранспортних засобів. Оплата - 15 тисяч гривень. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
На зарплату 18 тисяч гривень є вакансія для водія автотранспортних засобів. Він повинен займатися вантажними перевезеннями по Україні, Польщі та Німеччині. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
Готові взяти на роботу водія міжнародних перевезень. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
У селі Світязь Шацького району шукають бармена. Оплата - 15 тисяч гривень. Обов'язки: обслуговування клієнтів, приготування коктейлів та інших напоїв, контроль за наявністю асортименту, підтримка чистоти та належного стану робочого місця.
Не місцевих працівників забезпечують проживанням. (0332) 72-82-89.
У Ківерцях для виконання робіт під час обштукатурювання поверхонь запрошують на роботу штукатура. Йому обіцяють винагороду 15 тисяч гривень на місяць. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).
У селі Борохів Ківерцівського району є пропозиція для виконавця робіт, якому будуть платити 15 тисяч гривень. Обов'язки: забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проєктів виконання будівельних робіт, вводити об'єкти в дію у встановленні строки, організація виконання будівельних робіт згідно з проєктною та технічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами, складати заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації тощо. (03365)22543 (Аліна Миколаївна).
У селі Марковичі Локачинського району на зарплату 16 тисяч гривень шукають інженера з контролю систем обліку газу. Фахівець повинен контролювати за роботу контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики, досконало знати ПК та офісні програми, основи програмування, системи адміністрування, вміти обслуговувати компютерні мережі. (03374) 22151 (Іванна Володимирівна).
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Про актуальні вакансії у Луцькому районі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Ковелі на зарплату 15 тисяч гривень потрібен монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. В його обов'язки входять монтажні роботи середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків, будівництво та ремонт мостів та тунелів. Вахтовий метод роботи 15 днів через 15. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Є пропозиції одразу для трьох водіїв автотранспортних засобів, яким обіцяють винагороду у розмірі 15 тисяч гривень на місяць. Вони поивинні перевозити вантажі по Україні та за кордон до місця призначення з дотриманням правил транспортування. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Для активних продажів на маршруті (продукти харчування), роботи з дебіторською заборгованістю шукають торговельного представника. Оплата - 15 тисяч гривень. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Готові взяти на роботу арматурника, якому будуть платити 15 тисяч гривень. Спецаліст буде виконувати роботи під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій, будівництва та ремонту мостів, тунелів. Вахтовий метод роботи 15 днів через 15. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Для здійснення моніторингу та закупівлі матеріалів потребують менеджера (управителя) з постачання. Заробітна плата - 16 тисяч гривень. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
На зарплату 20 тисяч гривень є вакансії для двох водіїв міжнародних перевезень. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Для зварювання водопровідних мереж (труб) та дотримання безпечних умов праці запрошують на роботу двох електрогазозварників. Оплата - 25 тисяч гривень на місяць. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Є пропозиції для шісьох водіїв автотранспортних засобів, яким обіцяють платити 25 тисяч гривень. В його обов'язки входить здійснення перевезень на тентованих вантажних автомобілях відповідно до встановлених маршрутів Україною та за її межами, слідкувати за технічним станом автотранспортного засобу. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Зарплату 40 тисяч гривень обіцяють водію автотранспортних засобів. Він буде здійснювати вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польща, Чехія, Німеччина на автомобілі VOLVO, слідкувати за збереженням вантажів. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
У селі Зелена Ковельського району потрібен машиніст фрезагрегата, який буде виконувати фрезерування дорогою спецтехнікою, щозмінне та технічне обслуговування фрези, брати участь у її плановому запобіжному ремонті. Оплата - 15 тисяч гривень. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Також на заробітну плату 20 тисяч гривень візьмуть на роботу машиніста автогрейдера. Обов'язки: керування автогрейдером, щозмінне та технічне обслуговування автогрейдеру, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Є пропозиція для машиніста-укладача асфальтобетону, якому будуть платити 20 тисяч гривень на місяць. Працівник має керувати укладачем асфальтобетону, виконувати щозмінне та технічне обслуговування укладача асфальтобетону, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
Пропонують роботу машиністу механічного котка. Зарплата - 20 тисяч гривень. В його обов'язки входить керування котком під час планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбування поверхні підготовчих і осідних басейнів механічним котком. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
На заробітну плату 20 тисяч гривень шукають машиніста екскаватора. Він повинен управляти екскаватором, зокрема, переміщати його на певні робочі ділянки (в залежності від вказівок більш кваліфікованих осіб), обслуговувати та ремонтувати машини відповідно до вимог інструкцій і нормативних актів щодо експлуатації. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).
У Горохові готові взяти на роботу водія автотранспортних засобів, якому платитимуть 22 тисячі гривень. Працівник буде керувати спеціалізованими автомобільними транспортними засобами за різних дорожніх та кліматичних умов, виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів. (0279) 21301 (Віталій Анатолійович).
У Нововолинську на зарплату 15 тисяч гривень потрібен монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Він буде займатися будівництвом та ремонтом мостів та тунелів, виконанням монтажних робіт середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків. Вахтовий метод роботи. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Є вакансія для начальника управління, якому обіцяють винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Обов'язки: управління у галузі житлово-комунального господарства, благоустрою території, будівництва, експлуатації комунальних об’єктів, транспорту та зв’язку, зелених насаджень, поводження з побутовими відходами. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Для розробки технологічних інструкцій на процеси приготування сплавів, впровадження у виробництво нових технологій приготування сплавів та процеси виготовлення фасонного литва шукають інженера-технолога. Заробітна плата - 15 тисяч гривень. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Є пропозиція для інженера-електроніка, якому обіцяють оплату в розмірі 15 тисяч гривень. Спеціаліст буде впроваджувати комплексну автоматизацію, працювати з програмованими логічними контролерами (PLC) Siemens Simatic S7, Schneider Electric, ОвенПЛК та панелями операторів (HMI), програмувати їх, впроваджувати в технологічний процес, підтримувати в експлуатації. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Для організації і ведення податкового обліку на підприємстві, ведення, складання і подання податкової, фінансової статистичної звітності візьмуть на роботу головного бухгалтера. Заробітна плата - 15 тисяч гривень. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
На зарплату 15 тисяч гривень потрібен формувальник машинного формування. Фахівець буде виготовляти форми для відливок на формувальних машинах. Можливе навчання професії на виробництві. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
Для обрубки, зачистки литва пневмоінструментом і вручну є вакансія для обрубувача. Йому обіцяють платити 20 тисяч гривень. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).
У Володимирі-Волинському шукають менеджера (управителя) із збуту. Оплата - 15 тисяч гривень. Обов'язки: здійснювати збут м'ясної продукції по торгових точках Володимира-Волинського та Нововолинську, шукати нових клієнтів, контролювати дебіторську заборгованость. Потрібно мати власний автомобіль, посвідчення водія категорії В. Амортизація автомобіля та пальне відшкодовують. (03342) 35644 (Галина Михайлівна).
Запрошують на роботу лікаря-педіатра, який матиме зарплату в розмірі 15 тисяч гривень. Медик повинен проводити профілактичні періодичні огляди, визначати стан здоров'я та психологічного розвитку дітей та підлітків, встановлювати захворювання, що потребують постійного нагляду та спеціального лікування. (03342) 35644 (Галина Михайлівна).
У Любомлі для керування автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії Е, потрібен водій автотранспортних засобів. Оплата - 15 тисяч гривень. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
На зарплату 18 тисяч гривень є вакансія для водія автотранспортних засобів. Він повинен займатися вантажними перевезеннями по Україні, Польщі та Німеччині. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
Готові взяти на роботу водія міжнародних перевезень. Заробітна плата - 20 тисяч гривень. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
У селі Світязь Шацького району шукають бармена. Оплата - 15 тисяч гривень. Обов'язки: обслуговування клієнтів, приготування коктейлів та інших напоїв, контроль за наявністю асортименту, підтримка чистоти та належного стану робочого місця.
Не місцевих працівників забезпечують проживанням. (0332) 72-82-89.
У Ківерцях для виконання робіт під час обштукатурювання поверхонь запрошують на роботу штукатура. Йому обіцяють винагороду 15 тисяч гривень на місяць. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).
У селі Борохів Ківерцівського району є пропозиція для виконавця робіт, якому будуть платити 15 тисяч гривень. Обов'язки: забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проєктів виконання будівельних робіт, вводити об'єкти в дію у встановленні строки, організація виконання будівельних робіт згідно з проєктною та технічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами, складати заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації тощо. (03365)22543 (Аліна Миколаївна).
У селі Марковичі Локачинського району на зарплату 16 тисяч гривень шукають інженера з контролю систем обліку газу. Фахівець повинен контролювати за роботу контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики, досконало знати ПК та офісні програми, основи програмування, системи адміністрування, вміти обслуговувати компютерні мережі. (03374) 22151 (Іванна Володимирівна).
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