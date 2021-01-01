Які вакансії із зарплатою від 15 до 40 тисяч гривень пропонують на Волині. ПЕРЕЛІК

Наразі високооплачувані вакансії є у Горохові, Нововолинську, Володимирі-Волинському, Любомлі та Ковельському, Шацькому, Ківерцівському та Локачинському районах.Про актуальні вакансії у Луцькому районірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Ковелі на зарплатупотрібен. В його обов'язки входять монтажні роботи середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків, будівництво та ремонт мостів та тунелів. Вахтовий метод роботи 15 днів через 15. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Є пропозиції одразу для трьох, яким обіцяють винагороду у розміріна місяць. Вони поивинні перевозити вантажі по Україні та за кордон до місця призначення з дотриманням правил транспортування. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Для активних продажів на маршруті (продукти харчування), роботи з дебіторською заборгованістю шукають. Оплата -. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Готові взяти на роботу, якому будуть платити. Спецаліст буде виконувати роботи під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій, будівництва та ремонту мостів, тунелів. Вахтовий метод роботи 15 днів через 15. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Для здійснення моніторингу та закупівлі матеріалів потребують. Заробітна плата -. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).На зарплатує вакансії для двох. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Для зварювання водопровідних мереж (труб) та дотримання безпечних умов праці запрошують на роботу двох. Оплата -на місяць. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Є пропозиції для шісьох, яким обіцяють платити. В його обов'язки входить здійснення перевезень на тентованих вантажних автомобілях відповідно до встановлених маршрутів Україною та за її межами, слідкувати за технічним станом автотранспортного засобу. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Зарплатуобіцяють. Він буде здійснювати вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польща, Чехія, Німеччина на автомобілі VOLVO, слідкувати за збереженням вантажів. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).У селі Зелена Ковельського району потрібен, який буде виконувати фрезерування дорогою спецтехнікою, щозмінне та технічне обслуговування фрези, брати участь у її плановому запобіжному ремонті. Оплата -. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Також на заробітну платувізьмуть на роботу. Обов'язки: керування автогрейдером, щозмінне та технічне обслуговування автогрейдеру, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Є пропозиція для, якому будуть платитина місяць. Працівник має керувати укладачем асфальтобетону, виконувати щозмінне та технічне обслуговування укладача асфальтобетону, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).Пропонують роботу. Зарплата -. В його обов'язки входить керування котком під час планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбування поверхні підготовчих і осідних басейнів механічним котком. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).На заробітну платушукають. Він повинен управляти екскаватором, зокрема, переміщати його на певні робочі ділянки (в залежності від вказівок більш кваліфікованих осіб), обслуговувати та ремонтувати машини відповідно до вимог інструкцій і нормативних актів щодо експлуатації. (0252) 50316 (Інна Олександрівна).У Горохові готові взяти на роботу, якому платитимуть. Працівник буде керувати спеціалізованими автомобільними транспортними засобами за різних дорожніх та кліматичних умов, виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів. (0279) 21301 (Віталій Анатолійович).У Нововолинську на зарплатупотрібен. Він буде займатися будівництвом та ремонтом мостів та тунелів, виконанням монтажних робіт середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків. Вахтовий метод роботи. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).Є вакансія для, якому обіцяють винагороду у розмірі. Обов'язки: управління у галузі житлово-комунального господарства, благоустрою території, будівництва, експлуатації комунальних об’єктів, транспорту та зв’язку, зелених насаджень, поводження з побутовими відходами. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).Для розробки технологічних інструкцій на процеси приготування сплавів, впровадження у виробництво нових технологій приготування сплавів та процеси виготовлення фасонного литва шукають. Заробітна плата -. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).Є пропозиція для, якому обіцяють оплату в розмірі. Спеціаліст буде впроваджувати комплексну автоматизацію, працювати з програмованими логічними контролерами (PLC) Siemens Simatic S7, Schneider Electric, ОвенПЛК та панелями операторів (HMI), програмувати їх, впроваджувати в технологічний процес, підтримувати в експлуатації. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).Для організації і ведення податкового обліку на підприємстві, ведення, складання і подання податкової, фінансової статистичної звітності візьмуть на роботу. Заробітна плата -. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).На зарплатупотрібен. Фахівець буде виготовляти форми для відливок на формувальних машинах. Можливе навчання професії на виробництві. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).Для обрубки, зачистки литва пневмоінструментом і вручну є вакансія для. Йому обіцяють платити. (03344) 32115 (Наталія Шаравага).У Володимирі-Волинському шукають. Оплата -. Обов'язки: здійснювати збут м'ясної продукції по торгових точках Володимира-Волинського та Нововолинську, шукати нових клієнтів, контролювати дебіторську заборгованость. Потрібно мати власний автомобіль, посвідчення водія категорії В. Амортизація автомобіля та пальне відшкодовують. (03342) 35644 (Галина Михайлівна).Запрошують на роботу, який матиме зарплату в розмірі. Медик повинен проводити профілактичні періодичні огляди, визначати стан здоров'я та психологічного розвитку дітей та підлітків, встановлювати захворювання, що потребують постійного нагляду та спеціального лікування. (03342) 35644 (Галина Михайлівна).У Любомлі для керування автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії Е, потрібен. Оплата -. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).На зарплатує вакансія для. Він повинен займатися вантажними перевезеннями по Україні, Польщі та Німеччині. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).Готові взяти на роботу. Заробітна плата -. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).У селі Світязь Шацького району шукають. Оплата -. Обов'язки: обслуговування клієнтів, приготування коктейлів та інших напоїв, контроль за наявністю асортименту, підтримка чистоти та належного стану робочого місця.Не місцевих працівників забезпечують проживанням. (0332) 72-82-89.У Ківерцях для виконання робіт під час обштукатурювання поверхонь запрошують на роботу. Йому обіцяють винагородуна місяць. (0332) 719506 (Іванна Михайлівна).У селі Борохів Ківерцівського району є пропозиція для, якому будуть платити. Обов'язки: забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проєктів виконання будівельних робіт, вводити об'єкти в дію у встановленні строки, організація виконання будівельних робіт згідно з проєктною та технічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами, складати заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації тощо. (03365)22543 (Аліна Миколаївна).У селі Марковичі Локачинського району на зарплатушукають. Фахівець повинен контролювати за роботу контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики, досконало знати ПК та офісні програми, основи програмування, системи адміністрування, вміти обслуговувати компютерні мережі. (03374) 22151 (Іванна Володимирівна).