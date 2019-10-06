Новим главою Генштабу ЗСУ став колишній командир волинської бригади

Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним став генерал-майор Валерій Залужний.



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Відповідний указ глава держави підписав вчора, 27 липня.



Нагадаємо, вчора, 27 липня, прессекретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу повідомив, що Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ.



Як інформує пресслужба





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