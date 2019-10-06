Новим главою Генштабу ЗСУ став колишній командир волинської бригади
Сьогодні, 11:13
Президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним став генерал-майор Валерій Залужний.
Про це йдеться на сайті Офісу президента України.
Відповідний указ глава держави підписав вчора, 27 липня.
Нагадаємо, вчора, 27 липня, прессекретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу повідомив, що Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ.
Як інформує пресслужба оперативного командування "Захід", новий глава Генштабу ЗСУ родом з Новоград-Волинського. Очолював Оперативне командування «Північ». До цього був на посадах начальника штабу – першого заступника командувача військ ОК «Захід», командиром нині розформаваної 51-ї окремої механізованої бригади (тепер - 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого).
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Про це йдеться на сайті Офісу президента України.
Відповідний указ глава держави підписав вчора, 27 липня.
Нагадаємо, вчора, 27 липня, прессекретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу повідомив, що Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ.
Як інформує пресслужба оперативного командування "Захід", новий глава Генштабу ЗСУ родом з Новоград-Волинського. Очолював Оперативне командування «Північ». До цього був на посадах начальника штабу – першого заступника командувача військ ОК «Захід», командиром нині розформаваної 51-ї окремої механізованої бригади (тепер - 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого).
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