«Церква за ніч пішла під землю»: на Волині є аномальне урочище. ВІДЕО

На території Луцького району є чимало унікальних та недосліджених територій – як от аномальне урочище Бра, що неподалік села Звози.Ще два роки тому голова Луцької районної радипобував у Звозах і разом із місцевою вчителькою географії відзняв відео про недосліджене урочище.«Як розповідають старожили, на місці урочища Бра кілька сотень років тому стояла церква. Але чи то люди прогнівили Бога, чи внаслідок природного втручання, церква за одну ніч пішла під землю. Кажуть, якщо на тому місці лягти і прикласти вухо до землі, можна почути відлуння церковних дзвонів», - розповіла географ загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села ЗвозиЧому таке явище відбулося – ніхто пояснити не може. Цікаво й те, що в урочищі не росте жодне дерево.«На карті 1855 року, яку нам привезли з бібліотеки Лопатинського із Польщі, ми побачили, що у той час тут було не урочище, а озеро Бра. Ймовірно, після того, як церква пішла під землю, на її місці утворилась водойма», - зауважила Алла Яценюк.Усі хто побував на території Бра, кажуть, що відчувають щось незвичне. «Це дійсно аномальна зона і її вплив ми відчули на собі. Блукали півгодини, щоб туди потрапити, хоча вона знаходиться за 150-200 метрів від дороги. Ходили довкола і не могли знайти, це при тому що пані Алла була там десятки разів – це ще одна загадка», - поділився враженнями голова Луцької райради Олександр Омельчук.Місцеві мешканці, які ходять урочищем по гриби, повідали, що є в Бра місцина, де земля була повністю покрита інієм, а гриби – замерзлими.«Тут постійно відбуваються аномальні явища. Це загадка природи, яку треба дослідити», - резюмувала вчителька географії Алла Яценюк.