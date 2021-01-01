Під Луцьком п'яний таксист збив двох людей та намагався втекти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:09
У селі Оздів поблизу Гірки Полонки, що поблизу Луцька, таксист у нетверезому стані збив двох людей.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Інцидент трапився 27 липня близько 23 години.
За кермом авто Ford Mondeo був водій, який працює таксистом у службі Uklon. За словами очевидців, чоловік їхав трасою без увімкнених фар та наїхав на двох молодиків - 31 та 27 років.
Свідки аварії додають, що потерпілих госпіталізували. Один з них перебуває в реанімації з черепно-мозковою твавмою, гематомою на голові та розкришеним великим шийним хрящем. У другого молодика - розірвання сухожилля на руці і травмована нога.
На місці події працювала поліція.
Ймовірно, таксист перебував у стані сп'яніння. Його поведінка на відео, надісланих у редакцію, це підтверджує. Щоправда, у поліції повідомили, що дослідження крові водія таксі на вміст алкоголю триває.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Інцидент трапився 27 липня близько 23 години.
За кермом авто Ford Mondeo був водій, який працює таксистом у службі Uklon. За словами очевидців, чоловік їхав трасою без увімкнених фар та наїхав на двох молодиків - 31 та 27 років.
Свідки аварії додають, що потерпілих госпіталізували. Один з них перебуває в реанімації з черепно-мозковою твавмою, гематомою на голові та розкришеним великим шийним хрящем. У другого молодика - розірвання сухожилля на руці і травмована нога.
На місці події працювала поліція.
Ймовірно, таксист перебував у стані сп'яніння. Його поведінка на відео, надісланих у редакцію, це підтверджує. Щоправда, у поліції повідомили, що дослідження крові водія таксі на вміст алкоголю триває.
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Коментарі 1
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