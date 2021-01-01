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Під Луцьком п'яний таксист збив двох людей та намагався втекти. ФОТО. ВІДЕО

Під Луцьком п'яний таксист збив двох людей та намагався втекти. ФОТО. ВІДЕО
У селі Оздів поблизу Гірки Полонки, що поблизу Луцька, таксист у нетверезому стані збив двох людей.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Інцидент трапився 27 липня близько 23 години.

За кермом авто Ford Mondeo був водій, який працює таксистом у службі Uklon. За словами очевидців, чоловік їхав трасою без увімкнених фар та наїхав на двох молодиків - 31 та 27 років.

Свідки аварії додають, що потерпілих госпіталізували. Один з них перебуває в реанімації з черепно-мозковою твавмою, гематомою на голові та розкришеним великим шийним хрящем. У другого молодика - розірвання сухожилля на руці і травмована нога.

На місці події працювала поліція.

Ймовірно, таксист перебував у стані сп'яніння. Його поведінка на відео, надісланих у редакцію, це підтверджує. Щоправда, у поліції повідомили, що дослідження крові водія таксі на вміст алкоголю триває.





Під Луцьком п'яний таксист збив двох людей та намагався втекти. ФОТО. ВІДЕО

Під Луцьком п'яний таксист збив двох людей та намагався втекти. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Гірка Полонка, ДТП, п'яний водій, таксист, потерпілі
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