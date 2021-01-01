Під Луцьком п'яний таксист збив двох людей та намагався втекти. ФОТО. ВІДЕО

У селі Оздів поблизу Гірки Полонки, що поблизу Луцька, таксист у нетверезому стані збив двох людей.Про цеповідомили очевидці.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Інцидент трапився 27 липня близько 23 години.За кермом авто Ford Mondeo був водій, який працює таксистом у службі Uklon. За словами очевидців, чоловік їхав трасою без увімкнених фар та наїхав на двох молодиків - 31 та 27 років.Свідки аварії додають, що потерпілих госпіталізували. Один з них перебуває в реанімації з черепно-мозковою твавмою, гематомою на голові та розкришеним великим шийним хрящем. У другого молодика - розірвання сухожилля на руці і травмована нога.На місці події працювала поліція.Ймовірно, таксист перебував у стані сп'яніння. Його поведінка на відео, надісланих у редакцію, це підтверджує. Щоправда, у поліції повідомили, що дослідження крові водія таксі на вміст алкоголю триває.