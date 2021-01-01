Назвали причину пожежі у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 14:46
29-го липня у Володимирі на вулиці О. Олеся у житловому будинку виникла пожежа. Про це пише БУГ.
О 10:43 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про дим з будівлі. О 10:48 на місце прибули рятувальники, які встановили, що вогнем охоплено дах.
О 11:21 рятувальниками за допомогою 2 автоцистерн було ліквідовано пожежу.
Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті.
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О 10:43 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про дим з будівлі. О 10:48 на місце прибули рятувальники, які встановили, що вогнем охоплено дах.
О 11:21 рятувальниками за допомогою 2 автоцистерн було ліквідовано пожежу.
Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті.
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