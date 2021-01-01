Назвали причину пожежі у Володимирі-Волинському. ФОТО





О 10:43 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про дим з будівлі. О 10:48 на місце прибули рятувальники, які встановили, що вогнем охоплено дах.



О 11:21 рятувальниками за допомогою 2 автоцистерн було ліквідовано пожежу.



Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го липня у Володимирі на вулиці О. Олеся у житловому будинку виникла пожежа. Про це пише БУГ. О 10:43 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про дим з будівлі. О 10:48 на місце прибули рятувальники, які встановили, що вогнем охоплено дах.О 11:21 рятувальниками за допомогою 2 автоцистерн було ліквідовано пожежу.Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті.

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