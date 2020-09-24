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У Луцьку планують відремонтувати проспект Соборності майже за 28 мільйонів

У Луцьку планують відремонтувати проспект Соборності майже за 28 мільйонів
У Луцьку планують провести капітальний ремонт проспекту Соборності від вулиці Єршова до вулиці Чорновола. Відремонтують непарну сторону проспекту. Вартість робіт складе майже 28 мільйонів гривень.

Відповідну закупівлю оголосив Департамент житлового-комунального господарства Луцької міської ради на майданчику Prozorro, пише ІА Конкурент.

Закупівлю оголосили 26 липня, аукціон відбудеться 12 серпня. Очікувана вартість складає 27 800 000 гривень. Роботи мають бути завершені до кінця 2022 року.

В рамках проєкту реконструкції проспекту планується зняти старе асфальтобетонне покриття та покласти нове на площі одного квадратного кілометра, а також облаштувати пішохідні зони, дощову каналізацію, дорожню розмітку та дорожні знаки. Загалом протяжність відрізку, на якому планують капітальний ремонт, складе близько півтора кілометра.

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Теги: ремонт дороги, Луцьк
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