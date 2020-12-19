Як вихованець «Волині» забив дебютний гол за французький клуб. ВІДЕО

Микола Кухаревич, який розпочинав кар'єру в Луцьку, забив свій перший гол за французький "Труа"



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У товариському матчі "Труа" зустрічався з "Мецом" (1:2). У стартовому складі на поле вийшов українець Микола Кухаревич. Вже на сьомій хвилині форвард відзначився голом. Для 20-річного нападника цей забитий м'яч став першим у футболці французького клубу. Спочатку колишній "волинянин" віддав ефектний пас п'ятою на партнера, який пройшов по флангу. Згодом Микола Кухаревич увірвався у штрафний майданчик, де і отримав гольовий пас.



Контракт з 20-річним Миколою Кухаревичем підписаний на 5 років, до літа 2026 року. Фінансові умови переходу у "Труа" не розголошують. Попередня домовленість між клубами була оформлена ще у березні цього року.



"Труа" за підсумками минулого сезону виграв Лігу 2 і пробився до вищого французького дивізіону. Клуб входить у холдинг City Football Group, де перебувають "Манчестер Сіти" та ще 9 команд.



Микола Кухаревич є вихованцем "Волині", в "Рух" перейшов взимку 2020 року. Відтоді за львівський клуб зіграв 24 матчі, забив 4 голи. Грав за молодіжну збірну України (3 голи в 5 матчах).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український нападник, який розпочинав кар'єру в Луцьку, забив свій перший гол за французький "Труа"Про це повідомляє Еспресо.TV. У товариському матчі "Труа" зустрічався з "Мецом" (1:2). У стартовому складі на поле вийшов українець Микола Кухаревич. Вже на сьомій хвилині форвард відзначився голом. Для 20-річного нападника цей забитий м'яч став першим у футболці французького клубу. Спочатку колишній "волинянин" віддав ефектний пас п'ятою на партнера, який пройшов по флангу. Згодом Микола Кухаревич увірвався у штрафний майданчик, де і отримав гольовий пас.Контракт з 20-річним Миколою Кухаревичем підписаний на 5 років, до літа 2026 року. Фінансові умови переходу у "Труа" не розголошують. Попередня домовленість між клубами була оформлена ще у березні цього року."Труа" за підсумками минулого сезону виграв Лігу 2 і пробився до вищого французького дивізіону. Клуб входить у холдинг City Football Group, де перебувають "Манчестер Сіти" та ще 9 команд.Микола Кухаревич є вихованцем "Волині", в "Рух" перейшов взимку 2020 року. Відтоді за львівський клуб зіграв 24 матчі, забив 4 голи. Грав за молодіжну збірну України (3 голи в 5 матчах).

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